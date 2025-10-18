الحارس البرازيلي لياو بطل العالم 1970 ينتقد نيمار "ليس قدوة لأحد"

الرياص - اسماء السيد - برازيليا : شنّ الحارس الدولي والمدرب السابق إيمرسون لياو، الفائز بكأس العالم 1970 مع "سيليساو"، هجوما لاذعا على مواطنه نيمار الذي لا تزال قضيته تثير جدلا واسعا في البرازيل مع اقتراب كأس العالم 2026، معتبرا أن نجم سانتوس ليس قدوة لاحد.

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، خاض نيمار (33 عاما) آخر مباراة له بقميص منتخب بلاده في الخسارة أمام الاوروغواي 0 2 في مونتيفيديو، ومذاك غاب عن صفوف أبطال العالم خمس مرات بسبب اصابات متكررة. مرّ عامان تقريبا منذ أن ارتدى نيمار الذي خاض 128 مباراة دولية، القميص الأصفر للمرة الأخيرة.

ومع اقتراب مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا يزال نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق المصاب حاليا، تتفاعل في البرازيل، ففي حين كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "سيليساو" دبلوماسيا الأسبوع الماضي بشأنه من دون أن يغلق الباب أمامه، وجّه لياو انتقادات لاذعة في مقابلة مع قناة "إي أس بي أن" أعادت نشرها صحيفة "أس"، واهم ما جاء فيها أن "نيمار ليس قدوة لأحد".

وأتيحت أمام حارس مرمى منتخب البرازيل السابق (80 مباراة دولية)، بطل مونديال 1970 والذي شارك في نهائيات كأس العالم أعوام 1974 و1978 و1986، فرصة لقاء نيمار خلال مسيرته التدريبية في العديد من الأندية البرازيلية.

قال لياو البالغ 76 عاما "بدأ كلاعب رائع. أتذكر يوما ما، عندما كنت ألعب ضد سانتوس، خرج (من الملعب) وقد التقيت به وقلت له: +اسمع يا بني، سنحتاجك في كأس العالم. اعتنِ بنفسك+. وهذا هو الشيء الوحيد الذي لم يفعله...".

وأضاف "في رأسه، عندما يستعد لخوض أي مباراة، يعرف ما سيفعله، لكنه لم يعد قادرا على ذلك. لم يعد قادرا على ذلك. لم يعد لديه رد الفعل العضلي ذاته. لم يعد لديه نفس تسلسل التدريب. لم يعد هو الرياضي نفسه".