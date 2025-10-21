دوري أبطال أوروبا: برشلونة يواصل صحوته بسداسية في مرمى أولمبياكوس قبل الكلاسيكو

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : واصل برشلونة الإسباني صحوته قبل مواجهة الكلاسيكو مع غريمه اللدود ريال مدريد الأحد المقبل بفوزه الساحق على ضيفه أولمبياكوس اليوناني المنقوص 6 1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض فيرمين لوبيس نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية "هاتريك" (7 و39 و76)، فيما سجل الانكليزي ماركوس راشفورد ثنائية (74 و79)، ولامين جمال الهدف الثالث (68 من ركلة جزاء).

وسجل المغربي أيوب الكعبي (54 من ركلة جزاء) هدف أولمبياكوس الذي خاض معظم فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه الأرجنتيني سانتياغو هيسي ببطاقتين صفراوين (57).

ودخل برشلونة المباراة ساعيا لنفض غبار خسارته قاريا على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب 1 2 في الجولة الثانية، بعدما مُني بهزيمة محلية أمام إشبيلية 1 4 قبل النافذة الدولية، علما انه استهل حملته الاوروبية بفوز على نيوكاسل الانكليزي 2 1، فحقق فوزه الثاني رافعا رصيده إلى 6 نقاط متقدما الى المركز الثالث موقتا.

وكان عملاق كاتالونيا الذي يتحضر لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو في المرحلة العاشرة، حصل على جرعة ثقة بعد فوزه القاتل على جاره الكاتالوني جيرونا 2 1 قبل ثلاثة أيام، في مباراة شهدت عودة نجمه جمال من الاصابة.

وتعج عيادة برشلونة بالمصابين على غرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي وغافي وداني أولمو وحارس المرمى جوان غارسيا والبرازيلي رافينيا، فيما عاد جمال ولوبيس بعد النافذة الدولية، وجلس فيران توريس الغائب عن مباراة جيرونا على مقاعد البدلاء.

وهي المواجهة الثالثة بين الفريقين في مختلف المسابقات، بعد مباراتي دور المجموعات في دوري الابطال موسم 2017 2018، حيث فاز برشلونة على أرضه 3 1 وتعادل سلبا في أثينا.

ولا تصب الأرقام في صالح أولمبياكوس الذي فشل في الفوز على الأراضي الاسبانية في مسابقة أوروبية، حيث خسر في 15 مباراة من اصل 17 وتعادل مرتين.

ولم يكد حكم اللقاء يطلق صافرته حتى هدد الضيوف مرمى أصحاب الأرض بعد تمريرة خاطئة من أليكس بالديه استغلها البرتغالي دانيال بودينسي الذي سددها وتصدى لها الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني، قبل أن يهدر راشفورد فرصة افتتاح التسجيل بتسديدة فوق المرمى (5).

ولم يتأخر برشلونة في هز شباك منافسه بعد تمريرة من لوبيس الى جمال الذي دخل المنطقة وتخلص من أحد المدافعين والحارس لكن الكرة تهيأت أمام صاحب التمريرة فتابعها تسديدة قوية في الشباك (7).

وسدد لاعب الوسط الاسباني لأولمبياكوس داني غارسيا كرة اصطدمت بمارك كاسادو وتحولت إلى ركنية (20).

وضاعف برشلونة النتيجة بعد تمريرة من بيدرو فرنانديس ابن الـ17 عاما إلى لوبيس الذي سددها من مسافة قريبة في الشباك (39).

وواصل لوبيس تألقه مع بداية الشوط الثاني برأسية من داخل المنطقة ارتقى لها بصعوبة الحارس كونستانتينوس تسولاكيس (49).

وسجل الكعبي هدفا برأسه ألغاه الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لاحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على إريك غارسيا مباشرة قبل أن تهتز الشباك، نفذها المهاجم الدولي المغربي أرضية اصطدمت بالقائم الأيسر ودخلت المرمى (54).

وتلقى أولمبياكوس ضربة موجعة بعد طرد لاعب وسطه هيسي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية اثر خطأ على الفرنسي جول كونديه (57).

وأشار حكم اللقاء إلى علامة الجزاء للمرة الثانية بعد العودة إلى "في آيه آر" ولكن هذه المرة لصالح برشلونة لاحتساب خطأ من الحارس تسولاكيس على راشفورد، نفذها جمال بنجاح في وسط المرمى (68).

واستفاد برشلونة من النقص العددي في صفوف ضيفه لتسجيل هدفين بداية عبر لوبيس بتسديدة "على الطاير" بعد تمريرة من الشاب السوري السويدي الجنسية روني بردغجي بعد دخوله للتو بدلا من جمال (76)، ثم راشفورد بتسديدة أرضية في الزاوية الضيقة خدعت الحارس (79).