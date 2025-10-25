الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو (ساعد مدرب برشلونة)

الرياص - اسماء السيد - مدريد : سيكون نجم برشلونة لامين جمال "متحفزا" بسبب انتقادات طالته بعد تصريحاته المستفزة ضد ريال مدريد، لدى خوضه مباراة الكلاسيكو المرتقبة في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، وفق ما قال ماركوس سورغ مساعد المدرب الموقوف هانزي فليك.

وكان الجناح البالغ من العمر 18 عاما قد أثار الجدل في الصحافة الإسبانية بعدما مازح صانع المحتوى إيباي ليانوس على هامش مباراة في دوري "كينغز ليغ"، الذي أسسه لاعب برشلونة السابق جيرار بيكيه، متهماً ريال مدريد بـ"السرقة" و"كثرة التذمر".

وقال سورغ في مؤتمر صحافي "لامين لاعب من الطراز العالي، وأعتقد أن الانتقادات ستدفعه لتقديم الأفضل. آمل أن نراه غداً يقدم أداء كبيرا".

وأكد مساعد المدرب الألماني، الذي يغيب عن اللقاء بعد طرده في مباراة جيرونا الأسبوع الماضي، غياب المهاجم البرازيلي رافينيا عن أول كلاسيكو هذا الموسم، الأحد (15:15 ت غ) على ملعب سانتياغو برنابيو، بسبب عدم تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن.

ولا تزال مشاركة المدافع الفرنسي جول كونديه، العائد إلى التدريبات السبت، والمهاجم فيران توريس غير مؤكدة.