اخبار الرياضه

الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو (ساعد مدرب برشلونة)

0 نشر
0 تبليغ

الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو (ساعد مدرب برشلونة)

الرياص - اسماء السيد - مدريد : سيكون نجم لامين جمال "متحفزا" بسبب انتقادات طالته بعد تصريحاته المستفزة ضد ، لدى خوضه مباراة الكلاسيكو المرتقبة في لكرة القدم الأحد، وفق ما قال ماركوس سورغ مساعد المدرب الموقوف هانزي فليك.

وكان الجناح البالغ من العمر 18 عاما قد أثار الجدل في الصحافة الإسبانية بعدما مازح صانع المحتوى إيباي ليانوس على هامش مباراة في دوري "كينغز ليغ"، الذي أسسه لاعب برشلونة السابق جيرار بيكيه، متهماً ريال مدريد بـ"السرقة" و"كثرة التذمر". 

وقال سورغ في مؤتمر صحافي "لامين لاعب من الطراز العالي، وأعتقد أن الانتقادات ستدفعه لتقديم الأفضل. آمل أن نراه غداً يقدم أداء كبيرا". 

وأكد مساعد المدرب الألماني، الذي يغيب عن اللقاء بعد طرده في مباراة جيرونا الأسبوع الماضي، غياب المهاجم البرازيلي رافينيا عن أول كلاسيكو هذا الموسم، الأحد (15:15 ت غ) على ملعب سانتياغو برنابيو، بسبب عدم تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن. 

ولا تزال مشاركة المدافع الفرنسي جول كونديه، العائد إلى التدريبات السبت، والمهاجم فيران توريس غير مؤكدة. 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا