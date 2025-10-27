بطولة إسبانيا: ألونسو يُشيد ببيلينغهام ويرفض التعليق على احتجاج فينيسيوس

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أشاد شابي ألونسو مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بلاعبه الإنكليزي جود بيلينغهام الذي سجل هدفا وقدّم تمريرة حاسمة في الفوز المقنع على الغريم اللدود برشلونة 2 1 الأحد، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعدما كان قدّم تمريرة حاسمة للفرنسي كيليان مبابي صاحب الهدف الأول (22) على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان الإنكليزي قاد فريقه إلى الفوز على يوفنتوس الإيطالي 1 0 بتسجيله الهدف الوحيد الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وغاب لاعب الوسط (22 عاما) لأسابيع عدة في بداية الموسم بعد خضوعه لجراحة لمعالجة مشكلة طويلة الأمد في الكتف، كما لم يُستدعَ لمنتخب إنكلترا من قبل المدرب الألماني توماس توخل لخوض مباريات تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

قال ألونسو للصحافيين "رأينا ذلك أمام يوفنتوس، واليوم، وأمام خيتافي (الأسبوع الماضي)، لقد قدّم ثلاثة مباريات رائعة خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف "في البداية تحتاج لبعض الوقت والدقائق لتستعيد الإيقاع، وقد سارت الأمور بشكل أفضل مما كنا نتوقع بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة، حين بقي معنا ولم ينضم للمنتخب الوطني".

وتابع الإسباني "جود لاعب يعتمد على الإحساس، على التواصل والارتباط، ولهذا السبب قدّم مباريات ممتازة".

وكانت الأحاديث قبل المباراة انشغلت بتصريحات جناح برشلونة لامين جمال الذي قال إن ريال مدريد "يسرق" و"يشتكي"، لكن ألونسو أوضح أن فريقه لم يكن بحاجة إلى حافز إضافي للفوز على برشلونة، بعد أربع هزائم في الكلاسيكو الموسم الماضي.

قال ألونسو "الفريق كان متحفزا جدا، كنا نتحدث مسبقا عن أهمية المباراة، ليس فقط من أجل النقاط الثلاث، بل من أجل ما تمثّل، ومن أجل تقديم أداء جيد نستحق به الفوز".

وأردف "أنا سعيد جدا من أجل اللاعبين قبل كل شيء، لأنهم كانوا بحاجة إلى هذا الشعور بالقدرة على الفوز في مباراة كبيرة مثل الكلاسيكو".

وشهدت المباراة إلغاء ثلاثة أهداف لريال مدريد بداعي التسلل في أول كلاسيكو يخوضه ألونسو كمدرب للفريق.

كما تألق الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكنه أثار الجدل بعد احتجاجه الغاضب عند استبداله.