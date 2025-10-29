اخبار الرياضه

برشلونة لحماية لامين يامال من الفاتنات والتصريحات!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من : تبلغ القمية السوقية للنجم الاسباني (المغربي الأصل) لامين يامال ما يقرب من 200 مليون يورو، وهو الموهبة الأكثر توهجاً في العالم في الفترات الأخيرة، كما أنه يبلغ 18 عاماً فقط، ويشكل ثروة كروية وإعلانية وإعلامية ومن ثم مالية هائلة لبرشلونة.

إلا أن سلوكيات اللاعب الشاب أثارت قلقاً وجدلاً، خاصة تصريحات الاستفزازية ضد ، وأيضاً علاقاته النسائية، حيث تبلغ صديقته 25 عاماً، أي أنها تكبره بـ 7 أعوام، كما أن حياتها صاخبة مما يؤثر على تركيز النجم الموهوب.

وفي الأسابيع الماضية، كان لامين يامال في قلب عاصفة من الجدل، سواء بسبب غيابه عن المباريات، وإصابته أو بسبب تصريحاته، أو علاقاته الخاصة.

وذكرت صحيفة "آس" إسبانية، أن برشلونة لجأ إلى وكيل اللاعب خورخي مينديز لمراقبة أسلوب حياة لامين يامال والحرص على حماية حياته الخاصة، وحثه على تجنب الإدلاء بتصريحات مستفزة.

ومنذ عودة يامال من معسكر المنتخب الإسباني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأت معاناته من مشكلة عظم العانة، وتسببت في غيابه عن خمس مباريات.

ومنذ ذلك الحين، تراجع أداء النجم الإسباني، وسجل هدفا واحدا فقط.

تصريحات استفزازية مضادة للريال
وأثارت التصريحات التي أطلقها قبل مباراة الكلاسيكو، التي فاز بها ريال مدريد بهدفين مقابل واحد، جدلا واسعا في الأوساط الكروية، وأشعلت مواجهات بين لاعبي الغريمين التقليديين أثناء وبعد المباراة.

ويسعى برشلونة لطي صفحة أحداث "السانتياغو البرنابيو"، وتهدئة الأوضاع، والتركيز على تعافي اللاعب من إصابته للعودة إلى مستواه الطبيعي، وفقا لـ"آس".

وذكرت صحيفة، أن مسؤولين داخل النادي الكتالوني يعتقدون أن بعض الأشخاص المحسوبين على ريال مدريد يشنون حملة لتشويه سمعة اللاعب، انتقاماً من تصريحاته المسيئة التي قال خلالها إن ريال مدريد كيان يعتمد على سرقة المباريات ثم الشكوى.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

