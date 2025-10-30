بطولة إيطاليا: روما يلحق مجددا بنابولي والصدمة أعطت ثمارها في يوفنتوس

الرياص - اسماء السيد - روما : لحق روما مجددا بنابولي حامل اللقب إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه بارما 2 1 الأربعاء في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما أعطت صدمة إقالة المدرب الكرواتي إيغور تودور ثمارها في يوفنتوس بفوزه على ضيفه أودينيزي 3 1.

في العاصمة وبعدما تخلف موقتا عن نابولي بفارق ثلاث نقاط نتيجة فوز الأخير على مضيفه ليتشي 1 0 الثلاثاء في افتتاح المرحلة، عاد روما ليتشارك الصدارة مع الفريق الجنوبي قبل رحلته الشاقة الأحد على إلى "سان سيرو" لمواجهة ميلان الثالث الذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط بعد تعادله الثلاثاء مع أتالانتا 1 1.

وبدأ فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني المباراة بضربة بعد إصابة المهاجم الجديد الإيرلندي إيفان فيرغوسون فترك مكانه في الدقيقة السابعة للوافد الجديد الآخر الجامايكي ليون بايلي.

واعتقد فريق العاصمة أنه سينهي الشوط الأول متقدما بعد هدف من الأرجنتيني ماتياس سوله إثر عرضية من البرازيلي ويسلي فرانسا فشل الدفاع في اعتراضها بالشكل المناسب (39)، لكنه ألغي بداعي التسلل على التركي زكي شيليك الذي أثر على اللعبة حسب تقدير الحكم.

ورغم أنه دخل بديلا في الشوط الثاني، ترك بايلي مكانه في مستهل الثاني للوافد الجديد أيضا لاعب الوسط الدولي المغربي نائل العيناوي، لكن هدف التقدم كان من مدافع هو الإسباني ماريو هيرموسو برأسية بعدما وصلته الكرة من الأرجنتيني باولو ديبالا إثر ركلة ركنية (63).

وأضاف روما الهدف الثاني في الدقيقة 81 عبر البديل الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي وصلته الكرة من بريان كريستينتي، فسددها في المرة الأولى بالحارس ثم عادت إليه فتابعها في الشباك، لكن بارما أبقى التشويق حتى النهاية بتقليصه الفارق في الدقيقة 86 عبر أليساندرو شيركاتي إثر ركلة حرة، من دون أن يكون ذلك كافيا في النهاية لتجنيب فريقه الهزيمة الرابعة.

وفي تورينو، عاد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لثماني مباريات متتالية في الدوري ودوري أبطال أوروبا ما أدى إلى إقالة تودور، وذلك بفوزه على ضيفه أودينيزي 3 1 بقيادة مدرب فريق الشباب (نيكست جينيرايشن) ماسيمو برامبيلا بانتظار تعيين بديل للكرواتي والمرشح أن يكون مدرب المنتخب سابقا لوتشانو سباليتي.

واستهل يوفنتوس اللقاء بأفضل طريقة بتقدمه من ركلة جزاء نفذها الصربي دوشان فلاهوفيتش بعدما انتزعها بنفسه من الجورجي سابا غوغليشيدزه (5).

ثم اعتقد الصربي أنه أضاف الثاني لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على الأميركي ويستون ماكيني (17).

وحصل يوفنتوس على فرص عدة لإضافة هدف ثان، لكن من دون توفيق فدفع الثمن حين أخطأ دفاعه في اخراج الكرة من منطقته، فوصلت إلى البديل البولندي آدم بوكسا الذي اختبر حظه من دون جدوى لكنها وصلت إلى زميله نيكولو زانيولو الذي أطلقها في الشباك (1+45).

وبعد فرصتين غير موفقتين لماكيني والبلجيكي لويس أوبيندا، أعاد المدافع فيديريكو غاتي يوفنتوس إلى المقدمة بكرة رأسية إثر ركلة ركنية لعبت قصيرة لأندريا كامبياسو الذي حولها إلى داخل منطقة الجزاء (67).

وواصل يوفنتوس أفضليته لكن الفرنسي بيار كالولو والتركي كينان يلديز اصطدما بتألق الحارس النيجيري مادوكا أوكوي الذي حظي بمساعدة من القائم في الدقيقة 78 بعد تسديدة ليلديز الذي حسم نهائيا النقاط الثلاث بانتزاعه ركلة جزاء من غوغليشيدزه ترجمها بنفسه (6+90).