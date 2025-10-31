بطولة إسبانيا: ريال مدريد وبرشلونة لتجاوز تداعيات الكلاسيكو

الرياص - اسماء السيد - مدريد : نجح ريال مدريد في حسم مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة الأسبوع الماضي ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أن المباراة سلّطت الضوء على الصعوبات التي يواجهها المعسكران، ذلك قبيل انطلاق المرحلة الحادية عشرة.

برزت ردّة فعل فينيسيوس جونيور الغاضبة أثناء استبداله كإحدى المشاكل الحقيقية التي قد تواجه المدرب شابي ألونسو في الفترة المقبلة، رغم أن الدولي البرازيلي بادر سريعا لإصدار اعتذار علني الأربعاء بعد ثلاثة أيام من فوز فريقه 2 1 على النادي الكاتالوني في مواجهة صاخبة على ملعب سانتياغو برنبايو.

وظهر فينيسيوس وهو يحتج على مدربه ألونسو أثناء خروجه من الملعب عند استبداله في الدقيقة 72 بمواطنه رودريغو، قبل أن يتوجه نحو النفق المؤدي الى غرف الملابس مباشرة.

وقال ابن الـ 25 عاما "أود اليوم أن أعتذر لجميع جماهير ريال مدريد عن ردي على استبدالي في الكلاسيكو. وكما فعلت بالفعل شخصيا خلال تدريبات اليوم، أود أيضا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق، للنادي وللرئيس".

يأتي هذا الجدل في ظل المفاوضات المستمرة حول تمديد عقد النجم البرازيلي، على الرغم من أن عقده الحالي ينتهي في عام 2027.

سجّل فينيسيوس حتى اللحظة هذا الموسم خمسة أهداف، إلا أن وهج نجوميته خفت لمصلحة زميله الفرنسي كيليان مبابي صاحب الـ 16 هدفا في 13 مباراة في مختلف المسابقات إلى حدّ الآن، بعد أن أحرز 44 في مختلف المسابقات في موسمه الاول بالنادي الملكي.

وستأمل جماهير ريال أن يتم تصحيح العلاقة بين ألونسو وفينيسيوس من دون أي رواسب في ظل معركة الـ "ميرينغي" لاستعادة لقب الدوري المحلي إثر موسم خرج فيه خالي الوفاض في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسيكون ذلك تحت الاختبار انطلاقا من المواجهة المقبلة امام فالنسيا المتعثر السبت والتي تسبق المواجهة القمة امام ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء في انفيلد.

ومن خلال حسمه مواجهة الكلاسيكو، نجح ريال في تعزيز صدارته الى خمس نقاط على حساب خصمه الكاتالوني، وهو فارق مقبول جدا بعد مرور عشر مراحل فقط من عمر "لا ليغا".

محنة الاصابات

من جهة أخرى، يبحث برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك عن استعادة التوازن سريعا عندما يستضيف إلتشي الأحد.

ويدخل العملاق الكاتالوني الى مباراته الأحد على خلفية خسارتين في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، وبعد ان سقط أيضا على يد باريس سان جرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إضافة الى ذلك، يواجه بطل الدوري أزمة إصابات في الوقت الحالي، إذ سيغيب صانع الألعاب بيدري الذي طُرد في اللحظات الاخيرة من مواجهة الكلاسيكو، لأسابيع عدّة بسبب تمزق في عضلة الفخذ.

ينضم الى قائمة طويلة من الإصابات تضمّ أيضا الحارسَين جوان غارسيا والألماني مارك اندريه تير شتيغن، إضافة إلى غافي والبرازيلين رافينيا المستمرين في عملية إعادة التأهيل.

لكن لحسن حظ برشلونة أنه سيستعيد أخيرا المهاجم البولندي روبرت ليفاندفسكي وداني أولمو بعد عودتهما إلى التدريبات.

من ناحية أخرى، يستضيف فياريال الثالث نظيره رايو فايكانو ساعيا الى تعزيز موقعه خلف قطبي اسبانيا.

ويدرك فريق "الغواصات الصفراء" حجم الضغط الذي يتعرض له من أتلتيكو مدريد الرابع والذي لا يتخلف عنه سوى بنقطة واحدة، خصوصا وأن "روخيبلانكوس" لم يخسر أي مباراة منذ سقوطه في المرحلة الافتتاحية.

ويلتقي فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع إشبيلية الحادي عشر (13 نقطة) السبت.

ويستضيف ريال سوسييداد المأزوم نظيره اتلتيك بلباو في دربي إقليم الباسك في سان سيباستيان السبت أيضا.