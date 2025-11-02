ماراثون نيويورك: كينيا تُهيمن رجالا وسيدات بفوز كيبروتو وأوبيري

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تفوّق الكيني بنسون كيبروتو على مواطنه ألكسندر موتيسو بالصورة النهائية (فوتو فينيش) في طريقه لاحراز المركز الاول في ماراثون نيويورك الأحد، في حين احرزت مواطنته هيلين أوبيري اللقب برقم قياسي.

وشهدت منافسات الرجال اثارة قلّ نظيرها حيث كاد موتيسو يلحق بكيبروتو في الأمتار الأخيرة باندفاعة قوية، لكنّ الأخير نجح في الفوز بأكثر النهايات تقاربا في تاريخ ماراثون نيويورك.

واجتاز كيبروتو (34 عاما) خط النهاية بزمن قدره 2:08.09 ساعتان، متقدما بفارق 0.16 ثانية فقط عن موتيسو.

وعزز كيبروتو مكانته بين أفضل العدائين في العالم، بعد فوزه بأربع سباقات ماراثونية كبرى، بعد بوسطن (2021) وشيكاغو (2022) وطوكيو (2024)، بينما يتضمن سجل موتيسو الفوز في لندن (2024).

وأكمل ألبرت كورير، بطل ماراثون نيويورك عام 2021، هيمنة العدائين الكينيين على المراكز الأولى بوصوله ثالثا بزمن 2:08:57 ساعتين.

واحتل اسطورة سباقات الماراثون الكيني إيليود كيبتشوغي، في ما كان من المتوقع أن يكون آخر ظهور له في ماراثون كبير، المركز السابع عشر (2:14.36 س.).

وقبل ثلاثة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ 41، اجتاز البطل الأولمبي مرتين وحامل الرقم القياسي العالمي السابق، خط النهاية بابتسامة عريضة على وقع هتافات الجماهير في سنترال بارك، في حين اضطر منافسه الأبدي الإثيوبي كينينيسا بيكيلي (43 عاما) للانسحاب.

وأبقى كيبتشوغي الغموض حول مستقبله، بعدما أعلن أن ماراثون نيويورك سيكون آخر ماراثون له كمحترف، قبل أن ينفي وكيل أعماله هذا التصريح.

وكان الكيني، الذي شارك في جميع سباقات الماراثون السبعة الكبرى (11 فوزا)، قد أعلن قبل ماراثون نيويورك أنه يريد خوض تحديات جديدة، مثل "الجري في أنتاركتيكا" أو المشاركة في "سباق 50 كيلومترا في السعودية".

ولم تشذ القاعدة لدى السيدات، حيث كان الفوز من نصيب الكينية أوبيري، الحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، للمرة الثانية بعد عام 2023 بزمن 2:19.51 ساعتين، وهو رقم قياسي جديد.

وتفوّقت أوبيري (35 عاما)، البطلة الاولمبية في سباق 5 آلاف م عامي 2016 و2021، على مواطنتها شارون لوكيدي في سيناريو مشابه للصراع بينهما على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس العام الماضي، لتجتاز الاخيرة خط النهاية بـ 2:20.07 ساعتين.

كما حطمت أوبيري بفارق كبير الرقم القياسي السابق لماراثون نيويورك المسجّل باسم الكينية مارغريت أوكايو (2:22.31 ساعتان في عام 2003).

أما الهولندية سيفان حسن (32 عاما) التي نالت الميدالية الذهبية في باريس، فيبدو أنها دفعت غاليا ثمن عدم خلودها للراحة لفترة كافية بعد شهرين من فوزها في ماراثون سيدني، لتكتفي بالمركز السادس (2:24.43 س.).