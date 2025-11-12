الصينية يو زيدي ابنة الـ 13 عاما تحطّم الرقم القياسي الآسيوي لسباق 200 م متنوعة

الرياص - اسماء السيد - بكين : حطّمت الصينية اليافعة يو زيدي البالغة 13 عاما الثلاثاء، الرقم القياسي الآسيوي في سباق 200 م متنوعة في طريقها للفوز بالميدالية الذهبية خلال بطولة وطنية في الصين، مواصلة خطف الأنظار بعد مشاركتها الناجحة في بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة.

وحققت يو زيدي زمنا قدره 2:07.41 دقيقتان في الألعاب الوطنية الصينية التي تنظم كل أربع سنوات، وقد اقيمت نسخة هذا العام في مدينة شينجن جنوب البلاد.

وتفوّقت يو زيدي على مواطنتها يي شيوين التي كانت تحمل الرقم القياسي الآسيوي السابق (2:07.57 د) خلال دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012، أي قبل أشهر من ولادة يو زيدي نفسها.

وأثار إنجاز اللاعبة اليافعة تصفيقا حارا من الجماهير التي احتشدت حول المسبح، إذ يُعد رقمها الجديد تاسع أفضل أداء في التاريخ، كما جعلها ثاني أسرع سبّاحة في العالم هذا العام بعد الكندية سامر ماكنتوش، حاملة الرقم القياسي العالمي.

وعزّزت يو زيدي زمنها الشخصي بنحو ثانيتين مقارنة بأفضل رقم سابق لها، وهو الذي حققته في بطولة العالم بسنغافورة في تموز/يوليو الماضي، حيث صنعت المفاجأة آنذاك عندما أصبحت أصغر سبّاحة في التاريخ تنال ميدالية في بطولة عالمية، بحصولها على برونزية سباق التتابع 200 م أربع مرات حرة.

كما حلت في المركز الرابع في ثلاث مسابقات فردية، هي 400 م متنوعة و200 م فراشة و200 م متنوعة.

وبفضل النجاحات التي تحققها في سن مبكرة، من المرجح أن تسير يو زيدي على خطوات أبرز نجمات السباحة في المستقبل.

وبدأت يو زيدي ممارسة رياضة السباحة في عمر السادسة بالصدفة، هربا من حرارة الصيف.

وتُقارن ابنة الـ13 عاما بمواطنتها شيوين التي باتت في سن السادسة عشرة أصغر سبّاحة تحصد ميدالية ذهبية أولمبية حين توّجت بلقبين فرديين في أولمبياد لندن 2012.

قالت يو زيدي للتلفزيون الصيني الرسمي "أنا سعيدة جدا ومتحمسة للغاية. لم أتوقع أن أحقق نتيجة بهذا المستوى".