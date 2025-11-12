شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي للصم يغادر إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الـ25 (Deaflympics) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت بعثة المنتخب السعودي للصم اليوم إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الـ25 للصم (Deaflympics)، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 15 إلى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف قارات العالم.

ويترأس البعثة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم الأستاذ خالد الفارسي، حيث يشارك المنتخب في منافسات ألعاب القوى (رجال) والبولينغ (رجال).

ويمثل منتخب ألعاب القوى اللاعبون: مراد الهوساوي، محمد رفاعي، يوسف اصبیره، محمد العلويات، علي المولد، سعد حدايدي، وأحمد العندلي، تحت إشراف المدرب إدريس هوساوي، والإداري باقر الشرفا، وأخصائي العلاج الطبيعي إبراهيم بخاري.

فيما يشارك منتخب البولينغ باللاعبين: بلال عريف، بسام عريف، باسم عريف، وفهد الرميح، تحت إشراف المدرب محمد عريف، والإداري بندر الحمود.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم خالد الفارسي في تصريح له أن المشاركة في دورة الألعاب العالمية تأتي ضمن خطط الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية ورفع مستوى جاهزيتها للمنافسة في البطولات الدولية، مبينًا أن الاتحاد حرص على توفير معسكرات إعداد مكثفة للاعبين قبل المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وأضاف الفارسي أن الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الصم من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية كان له الأثر الكبير في تمكين اللاعبين من تمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية، متمنيًا للبعثة التوفيق في تقديم مستويات متميزة تعكس تطور رياضة الصم في المملكة.