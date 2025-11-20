أشرف حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2025

الرياص - اسماء السيد - الرباط : توج نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام 2025 الأربعاء خلال الحفل السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أقيم قرب العاصمة الرباط.

وكانت الثالثة ثابتة لحكيمي الذي يحظى بشعبية عارمة في المملكة، بعدما حل ثانيا في النسختين الاخيرتين في عامي 2023 و2024، وتفوق على النجمين المصري محمد صلاح، صاحب الجائزة في عامي 2017 و2018، والهداف النيجيري فيكتور أوسيمهين، الافضل عام 2023.

وبات قائد منتخب أسود الأطلس خامس لاعب مغربي يتوج بالجائزة بعد أحمد فرس (1975) ومحمد التيمومي (1985) وبادو الزاكي (1986) ومصطفى حجي (1998).

وقال المدافع الأيمن الذي أدهش المتابعين بأدائه الهجومي مع النادي الباريسي الموسم الماضي: "إنه شرف حقيقي وفخر كبير أن أفوز بهذه الجائزة الرائعة في كرة القدم الإفريقية، إنها ليست جائزة لي فقط بل لكل الأطفال المغاربة والأفارقة الذين يحلمون بلعب كرة القدم".

وتألق حكيمي بشكل لافت الموسم الماضي وساهم في قيادة باريس سان جرمان الى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، كما الفوز بألقاب الدوري والكأس وكأس الأبطال (الكأس السوبر) المحلية، واحتلال المركز الثاني في مونديال الأندية في الولايات المتحدة عندما خسر أمام تشلسي الإنكليزي في المباراة النهائية.

وخاض موسما استثنائيا حيث بدأه صيف العام 2024 حين قاد المنتخب الأولمبي لبرونزية أولمبياد باريس، في أول إنجاز من نوعه للكرة المغربية.

واستعان حكيمي بدراجة خاصة للمشي في القاعة التي احتضنت الحفل بسبب إصاباته مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بالتواء في الكاحل الأيسر مع فريقه خلال مباراته ضد بايرن ميونيخ الالماني (1 2) في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في باريس.

ورغم هذه الإصابة يأمل حكيمي، والجماهير المغربية، أن يكون جاهزا لقيادة المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية بدءا من 21 كانون الأول/ديسمبر، في سعي "أسود الأطلس" لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخهم والأولى منذ عام 1976.