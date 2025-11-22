بطولة إنكلترا: صفعة جديدة لليفربول بتلقيه خسارة قاسية أمام ضيفه نوتنغهام 0-3

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : تلقى ليفربول صفعة جديدة لآماله بالحفاظ على اللقب، بعد خسارته السادسة في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك على أرضه في أنفيلد أمام نوتنغهام فوريست 0 3 السبت ضمن المرحلة الثانية عشرة.

قبل دخول المباراة، منحت "أوبتا" للإحصاءات الرياضية "ريدز" نسبة 7 في المئة فقط للحفاظ على لقبه، لا سيما بعد هزيمته القاسية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة قبل فترة التوقف الدولية.

وبتأخره ثماني نقاط على الأقل عن أرسنال المتصدر الذي يلعب مع جاره اللندني توتنهام الأحد، لا يبدو أن ليفربول قادر على الحفاظ على اللقب في ظل تذبذب مستواه وعدم تلقي أرسنال أي خسارة منذ 14 مباراة في مختلف المسابقات.

وقد يبحث فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت عن مهرب من هذه النتائج المحلية السلبية (خرج من كأس الرابطة أيضا)، من بوابة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف أيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة بحثا عن فوز رابع.

ولم يكن ليفربول سيئا في الشوط الأول، بل استحوذ معظم الوقت وكان الأخطر، لكن تسديداته العشر لم تهزّ شباك الحارس البلجيكي ماتس سيلز، لكن وعلى عكس مجريات اللعب، سجل المدافع البرازيلي موريلو السبق للضيوف بتسديدة من داخل المنطقة بعدما وصلته كرة أُبعدت من الدفاع إثر ركنية (33).

واعتقد الضيوف أنهم زادوا غلتهم بعد دقيقتين فقط بهدف البرازيلي الآخر إيغور جيزوس (35) إلا أن حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ألغاه بداعي وجود لمسة يد.

مع ذلك، لم يمنح لاعبو نوتنغهام مضيفهم فرصة التغيير في الشوط الثاني، فسجلوا الثاني بعد دقيقة واحدة من الصافرة عبر الإيطالي نيكولو سافونا (46)، ثم أنهوا الأمور بالثالث عبر مورغان غيبس وايت (78).

وصافة موقتة لتشلسي

بفوزه السابع تواليا على أرض بيرنلي المتواضع 2 0، قفز تشلسي موقتا إلى وصافة الدوري (23 نقطة) بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال.

وقبل مواجهة مرتبة مع ضيفه برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء ثم أرسنال في الدوري أواخر الشهر، أراح الإيطالي إنتسو ماريسكا، لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والمدافعين الفرنسيين مالو غوستو وويسلي فوفانا الذين شاركوا أساسيين في الفوز على ولفرهامبتون بثلاثية قبل فترة التوقف الدولية.

رغم ذلك وفي ظل تعثر عودة النجم كول بالمر الذي تعرض لكسر في أصبع قدمه بحادث منزلي، نجح الـ"بلوز" في هز شباك المضيف قبل نهاية الشوط الأول في أجواء باردة على ملعب تورف مور، برأسية جميلة عبر البرتغالي بيدرو نيتو بعد عرضية جميلة للشاب جيمي غيتنز (37).

قال نيتو بعد المباراة لقناة "تي أند تي" عن رأسيته السابحة "لعبت رأسية سيئة أمس في التمارين، فتعرضت للسخرية من الزملاء، فأردت تعويضها اليوم".

وكاد نيتو يهز الشباك من الجهة اليمنى أيضا في الشوط الثاني، لكن تسديدته الارضية ارتدت من القائم الأيمن (63).

لكن زميله القائد الأرجنتيني إنسو فرنانديس ترك لنفسه حسم النقاط، بعد جملة جماعية بدأت من الحارس روبرت سانشيس (88)، ليحقق تشلسي فوزه الثامن في آخر عشر مباريات.

وحقق كريستال بالاس فوزه الرابع في آخر خمس مباريات ضمن مختلف المسابقات، وذلك على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين سجلهما الكولومبي دانيال مونوس (63) والإسباني يريمي بينو (69).

وأهدر وست هام فوزا ثالثا تواليا، بتعادله المتأخر مع مضيفه بورنموث بهدفين من كالوم ويلسون (11 و35) لهدفين عبر ماركوس تافيرنييه (69 من ركلة جزاء) والبديل التركي يونس أونال (81).