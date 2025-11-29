بطولة إنكلترا: أرتيتا يؤكد أن رايس لديه "المزيد" ليقدمه

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكد مدرب أرسنال ميكل أرتيتا أن لاعب وسطه ديكلان رايس لديه المزيد ليقدمه قبل مواجهة الدولي الإنكليزي لثنائي وسط تشلسي القوي الأرجنتيني إنسو فرنانديس والإكوادوري مويسيس كايسيدو.

ويُعد الثلاثي، الذي بلغت قيمته الإجمالية أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني (397 مليون دولار)، من أبرز لاعبي الدوري الإنكليزي هذا الموسم، وسيكونون جميعا على أرض الملعب عندما يحل المتصدر أرسنال، المتقدم بست نقاط عن تشلسي صاحب المركز الثاني، ضيفا على ملعب ستامفورد بريدج الأحد في قمة لندن.

وكشف رايس هذا الأسبوع أنه صوّت لصالح كايسيدو في فريق الموسم 2025، لكن أرتيتا دعم لاعبه لمواصلة التطور.

وقال مدرب "المدفعجية" الجمعة "الآن، بعد أن أصبحت معه كل يوم، أفهمه وأتواصل معه كما فعلت، سنحصل على المزيد منه".

وأضاف الإسباني "لأنه يريد المزيد، والفريق يعرفه بشكل أفضل، ودوره يكبر داخل الفريق. التأثير الذي يحدثه في المجموعة هائل".

وصنع رايس اسمه في وست هام كلاعب ارتكاز أمام الدفاع، لكن أرتيتا وسّع من أدواره من خلال إشراكه في مركز أكثر تقدما في الوسط.

وتابع أرتيتا "كنت أعرفه منذ فترة طويلة قبل التعاقد معه، وكنت أعلم كيف يمكنه التطور وتغيير شكل الفريق.. لقد فعل ذلك بالفعل، وربما تجاوز تلك التوقعات".