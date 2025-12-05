شكرا لقرائتكم قرار "فيفا" يربك استعدادات المنتخبات لكأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجدت الدول الإفريقية نفسها مضطرة لتغيير خطط الاستعداد لكأس إفريقيا لكرة القدم 2025 بعد قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي (فيفا) بتقليص فترة السماح الإلزامية للاعبين بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل البطولة القارية المقررة بالمغرب في ديسمبر الجاري.ومع تبقي أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق البطولة المقررة بين 21 ديسمبر و18 يناير ، أعلن (فيفا)، الأربعاء، أن الأندية ملزمة بالسماح للاعبين بالانضمام للمنتخبات اعتباراً من 15 ديسمبر وهو ما يقل بواقع أسبوع واحد عن فترة السماح المعتادة طبقاً للوائح (فيفا). — العربية رياضة (@AlArabiyaSports) This is a Twitter Statusوقالت مصادر إن منتخب السنغال ألغى معسكره التدريبي الذي كان مقرراً في تونس، في حين أن منتخبات أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزامبيق وساحل العاج حاملة اللقب باتت مضطرة لإعادة النظر في خطط الاستعدادات بالبرتغال وإسبانيا.وقال الفرنسي باتريس بوميل مدرب أنغولا: الأمر المحبط والمرهق هو أننا منذ فترة التوقف الدولي الأخيرة ونحن نضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات. كنا نريد بدء المعسكر في الثامن من ديسمبر في الجارف بجنوب البرتغال. لقد سافرت إلى الموقع قبل شهر ونصف الشهر. أعددنا كل شيء وعملنا على محتوى الحصص التدريبية وأماكن إقامة المباريات الودية. الآن كل شيء مهدد. يجب أن نكون في المغرب يوم 18 لنلعب يوم 22. لذلك لم يعد بإمكاننا أن نسمي الأمر معسكراً تدريبياً.وتواجه عدد من المباريات الدولية الودية التي كانت مقررة استعداداً للبطولة خطر الإلغاء. تييري مويوما مدرب الغابونوقال تييري مويوما مدرب الغابون: كنا نريد في البداية خوض مباراتين وديتين يومي 14 و18 ديسمبر، لكن الآن يجب أن نلعب مباراة واحدة فقط، أمام منافس لم يتحدد بعد.وتستدعي أغلب المنتخبات 24 المشاركة في كأس إفريقيا لاعبين محترفين في أندية أوروبية، وكان من المفترض أن ينضم اللاعبون للمنتخبات بمرور مطلع الأسبوع المقبل.وقال (فيفا) إن فترة السماح بترك اللاعبين، والتي تقلصت في نهج مماثل للذي اتبع قبل كأس العالم 2022 في قطر، تم الاتفاق عليها بعد مشاورات مع الاتحاد الإفريقي (الكاف) وأصحاب المصلحة الآخرين "لتقليل التأثير على مختلف الأطراف"، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.لكن توم ساينتفيت، مدرب مالي، قال إن ذلك يُظهر قلة احترام لكرة القدم الإفريقية وإن الأندية الأوروبية تحظى بأولوية أعلى لدى (فيفا).وانتقد المدربون أيضاً تأخر الإخطار، نظراً لأن مواعيد نهائيات كأس إفريقيا تم الإعلان عنها في يونيو من العام الماضي، وهو ما أتاح أمام (فيفا) متسعاً من الوقت لإصدار قراره في وقت مبكر.