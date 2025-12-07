عاجل.. محاولات مصرية لمنع صلاح من الذهاب للسعودية!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: كشفت تقارير عالمية أن نادي سان دييغو أحد أندية الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، والمملوك لرجل الأعمال والملياردير المصري محمد منصور أبدى اهتمامًا بضم النجم المصري محمد صلاح، وفي حال نجاحه في الحصول على توقيع صلاح، فإن رجل الأعمال المصري يكون قد حال بين صلاح وبين الانتقال إلى الدوري السعودي.

النادي الأميركي يملكه السير محمد منصور، الملياردير البريطاني من أصل مصري، والذي يرغب بشدة في التعاقد مع مواطنه صلاح.

وووفقاً لموقع "teamtalk" يأتي هذا الاهتمام كخيار بديل للاعب خارج إطار الدوري السعودي، في ظل تزايد التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول بعد تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى شعوره بأن "النادي ألقى به تحت الحافلة".

ويسعى منصور جاهداً لجلب صلاح للدوري الأميركي، وهي صفقة في حال حدوثها فسوف تجذب الجماهير المصرية والعربية للدوري الأميركي بصفة عامة، وإلى النادي الذي يملكه منصور بصفة خاصة.

وفي مصر يتوقع البعض أن يتحرك الملياردير المصري ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لجلب صلاح إلى صفوف النادي القاهري العملاق، في حال أبدى صلاح رغبته في العودة إلى أجواء الكرة المصرية.

من جانب آخر، كشفت مصادر سعودية مطلعة لموقع "teamtalk" البريطاني، أن الدوري السعودي يستعد لتقديم عرض مذهل لمحمد صلاح يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) سنويًا، مع منحه دور سفير للسياحة في المملكة العربية السعودية، على غرار لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو.

ووفقاً لموقع "teamtalk"، سيشمل العرض الضخم أيضًا حق الملكية الجزئية لأحد الأندية في المستقبل، بالإضافة إلى دعم استثماراته في كرة القدم عبر العالم العربي. ويأتي هذا العرض بعد تصريحات صلاح الأخيرة التي عبر فيها عن استيائه من وضعه في ليفربول.

وتحديداً دخل نادي الهلال السعودي بقيادة المدرب سيموني إنزاغي في سباق ضم النجم المصري محمد صلاح، منافسًا بذلك نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي.

وأكدت مصادر مقربة لموقع "teamtalk" البريطاني أن الهلال مستعد لإفساح المجال لصلاح رغم اكتمال حصته من اللاعبين الأجانب، مشيرة إلى أن هذا الأمر "ليس مشكلة" بالنسبة للنادي الأزرق.

ويأتي اهتمام الهلال في ظل إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في يناير المقبل، بعد تدهور علاقته مع ناديه الإنجليزي ليفربول.

وكان صلاح قد شن هجوما حادا على مدربه أرنه سلوت وإدارة ليفربول بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي لأول مرة في مسيرته، مما فتح الباب أمام رحيل وشيك عن النادي الانكليزي، وقد يحدث ذلك في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي زعم أن ليفربول ألقى به "تحت الحافلة" ، إنه لم يعد لديه علاقة مع سلوت وأنه أصبح كبش فداء لسلسلة النتائج السيئة للنادي، والتي شهدت فوزهم بأربعة انتصارات فقط في آخر 15 مباراة، وخسارة تسعة.

وقال النجم المصري، بعد تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز : "لقد كنت في هذا النادي، وسجلتُ أهدافًا أكثر من أي شخص آخر في هذا الجيل، منذ انضمامي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز. لا أعتقد أن أحدًا سجل أهدافًا وصنع تمريرات حاسمة أكثر مني في الدوري الإنكليزي الممتاز".

وتابع :"هل يمكنني أن أعطيكم مثالاً؟ أتذكر منذ فترة، لم يسجل هاري كين أي هدف في 10 مباريات، وكان الجميع في وسائل الإعلام يقولون: "أوه، هاري سيسجل بالتأكيد". أما بالنسبة لمحمد، فالجميع يقولون: "يجب أن يكون على مقاعد البدلاء". أنا آسف يا هاري!

وكان صلاح قد عادل الرقم القياسي في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي بالمساهمة في 47 هدفًا، مسجلاً 29 هدفًا ومساهمًا في 18 هدفًا، وقاد ليفربول للتويج باللقب، لكنه فقد مكانه في نوفمبر تشرين الثاني) مع الفريق في سلسلة من ست خسائر في سبع مباريات بالدوري.

ولم يسبق لصلاح من قبل أن يغيب عن مباراتين متتاليتين قبل أن يغيب عن آخر ثلاث مباريات، وكان بديلا غير مشارك في اثنتين منها، بما في ذلك مباراة الأحد في إيلاند رود.

ويشعر صلاح أن إنجازاته في الموسم الماضي قد تم نسيانها خلال التراجع الذي يشهده ليفربول، ويشعر بالغضب لأنه مضطر لمحاربة الرواية التي تحولت ضده.

وأضاف: "مع كل الاحترام، أحب الجميع. أحب هالاند، وسأتحدث عنه. أنا هداف الدوري الإنكليزي الممتاز حاليًا (منذ الموسم الماضي). أما هو فلم يحقق ذلك بعد. آمل أن يفوز به، وهذا أمر جيد بالنسبة له. أحبه وهو يعلم ذلك".

"أنا الهداف وأفضل لاعب وفزت بالدوري بهذه الطريقة، ولكنني أنا من يتعين عليه الدفاع عن نفسه أمام وسائل الإعلام والجماهير".