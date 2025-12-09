أن بي ايه: فوز صنز وسبيرز قبل مواجهات الكأس المنتظرة

الرياص - اسماء السيد - واشنطن (الولايات المتحدة) : ساعد الهجوم المتوازن فينيكس صنز في التفوق على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 108 105 الإثنين، رغم الأداء الرائع لأنتوني إدواردز الذي سجل 40 نقطة، فيما نجح سان أنتونيو سبيرز في التغلب على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 135 132.

ورفع فينيكس، الذي افتقد هدافه الأول ديفن بوكر بسبب إصابة في الفخذ، رصيده إلى 14 10 منهيا سلسلة انتصارات مينيسوتا التي بلغت خمس مباريات، بفضل تألق مارك وليامس صاحب 22 نقطة، وكان الأفضل بين ستة لاعبين من صنز سجلوا عشر نقاط أو أكثر.

أما سبيرز، الذي لا يزال يفتقد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما بسبب إصابة في ربلة الساق أبعدته عن 11 مباراة، فقد اعتمد على هاريسون بارنز الذي سجل 24 نقطة، والبديل ديلان هاربر الذي أضاف 22 نقطة ليهزم مضيفه بيليكانز.

وجاء فوز صنز (14 10) وسبيرز (16 7) في آخر اختبار قبل مباريات ربع نهائي الكأس الأربعاء، حيث يلتقي سان أنتونيو مع لوس أنجليس ليكرز، فيما يحل فينيكس ضيفاً على أوكلاهوما سيتي، صاحب أفضل سجل في الدوري (23 1)، والذي يسعى لتمديد سلسلة انتصاراته إلى 16 مباراة متتالية.

وتنطلق مباريات ربع النهائي الثلاثاء بمواجهة ميامي هيت مع أورلاندو ماجيك، ونيويورك نيكس مع تورونتو رابتورز.

في فينيكس، سجل كولين غيليسبي 19 نقطة، وأضاف ديلون بروكس 18 نقطة، رغم معاناته من إصابة في وتر أخيل الأيسر.