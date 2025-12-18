بطولة ألمانيا: بايرن ينهي العام بمواجهة الأضداد

الرياص - اسماء السيد - بيروت (لبنان) : يبدو بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر مرشحا فوق العادة لإنهاء العام بأفضل طريقة، حين يحل ضيفا على هايدنهايم السابع عشر قبل الأخير في مواجهة الأضداد الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

صحيح أن المراكز لا تعطي أفضلية لفريق على آخر قبل دخول أرضية الملعب، وأبرز دليل ما حصل في المرحلة الماضية حين كان بايرن في طريقه للخسارة على أرضه أمام ماينتس الأخير قبل أن ينقذه الإنكليزي هاري كاين بهدف التعادل 2 2 قبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة، لكن أرقام النادي البافاري لاسيما تلك التي يحققها خارج الديار، تمنحه أفضلية مطلقة في اختباره الأخير لعام 2025.

يدخل فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني مباراة الأحد وهو في الصدارة بفارق 9 نقاط عن كل من لايبزيغ وبوروسيا دورتموند لأن الأخيرين لم يستغلا تعثره لتقليص الفارق، إذ سقط الأول أمام أونيون برلين 1 3 وتعادل الثاني مع فرايبورغ 1 1.

ويصلح إطلاق مواجهة الأضداد على مباراة الأحد من دون تردد، إذ تجمع بين أفضل فريق هجومي حتى الآن بـ51 هدفا (بمعدل 3.64 في المباراة الواحدة)، محققا رقما قياسيا من حيث عدد الأهداف في 14 مرحلة، فيما يملك هايدنهايم أسوأ هجوم بــ13 هدفا، مشاركة مع ماينتس وسانت باولي.

إضافة إلى ذلك، يملك بايرن أفضل دفاع في الدوري حيث لم يستقبل سوى 11 هدفا، بينما يملك هايدنهايم أضعف دفاع بـ30 هدفا.

مع استحواذ مذهل على الكرة بنسبة 85 بالمئة في مباراتهم الأخيرة، حقق رجال كومباني رقما قياسيا جديدا في الدوري الألماني منذ بدء جمع البيانات التفصيلية في موسم 2004 2005، وفق موقع النادي.

بعد التعادل في المرحلة الماضية، قال المدافع يوزو كيميش "انتهى بنا الأمر بالحصول على نقطة. يجب الإقرار بأن ماينتس قدم أداء جيدا جدا اليوم. لكن توقعاتنا لا تزال واضحة، وهي الفوز على أرضنا، بغض النظر عن المنافس".

ولم يختلف موقف كومباني الذي قال لموقع النادي "إنها نتيجة مُحبطة بغض النظر عن المنافس أو المكان. فنحن دائما ما نرغب بالفوز. قدم ماينتس أداء ممتازا في اللحظات القليلة التي أتيحت لهم، ولم نتمكن من حسم المباراة لصالحنا كما نفعل عادة".

ورأى أنه "هذه هي النتيجة التي تأتي بعد مباراة كهذه. بالنظر إلى الأمور بموضوعية، لكان الأمر سيئا لو لم نخلق أي فرص ولو سمحنا لهم بالكثير منها. لكن هذا لم يحدث. سجلنا هدفين، لكننا للأسف استقبلنا هدفين أيضا. وبصراحة، كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل مع كل هذه الفرص".

قوة لا تقهر خارج الديار

صحيح أن ماينتس ليس أفضل حالا من هايدنهايم ورغم ذلك كان قريبا من الفوز، إلا أن أرقام بايرن خارج الديار أكثر من رائعة هذا العام، إذ لم يخسر أيا من مبارياته في الدوري بعيدا عن "أليانز أرينا" في 2025 (11 فوزا و4 تعادلات امتدادا من الموسم الماضي).

وسيحقق العملاق البافاري إنجازا في حال لم يتلق الأحد هزيمته الأولى للموسم، إذ ستكون المرة الثالثة فقط بعد 1986 و2013، التي ينهي فيها عاما تقويميا بأكمله من دون أن يخسر أي مباراة في الدوري.

ورغم التعثر أمام ماينتس، ما زال بايرن يستمتع بثاني أفضل موسم له على الإطلاق. فقد حصد 38 نقطة بعد 14 مرحلة ولم يسبق لأي فريق أن حصد نقاطا أكثر من ذلك في أول 14 مباراة سوى العملاق البافاري نفسه حين حصد 40 نقطة في موسم 2015 2016.

وفي ظل هذه الأرقام والفارق في الترتيب والأداء والنتائج، لا يبدو أن أحدا قادر على إيقاف زحف بايرن نحو تعزيز رقمه القياسي بعدد ألقاب الدوري (34 حاليا)، ما يجعل التنافس خلفه محصورا على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويبدو الصراع محتدما، إذ لا يفصل لايبزيغ الثاني وأينتراخت فرانكفورت السابع سوى خمس نقاط، وبينهما كل من بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن بطل الموسم قبل الماضي وهوفنهايم وشتوتغارت بطل الكأس.

وستكون الفرصة قائمة أمام دورتموند للانفراد بالوصافة موقتا حين يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الحادي عشر الجمعة في افتتاح المرحلة، باحثا عن العودة إلى الانتصارات بعد تعثرين أمام بودو غليمت النروجي (2 2) في دوري أبطال أوروبا وفرايبورغ (1 1) في المرحلة الماضية.