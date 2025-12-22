بطولة انكلترا: "ميزان" غوارديولا يهدد لاعبي مانشستر سيتي بعد العطلة

الرياص - اسماء السيد - لندن : حذّر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه من العودة من عطلة الأعياد بأوزان زائدة، ما قد يجعلهم عرضة للاستبعاد من المباريات وفق تعبيره.

وحقق سيتي فوزا مريحا على وست هام المتعثر بثلاثية نظيفة، السبت، ليواصل الضغط على أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويُعرف غوارديولا، صاحب الألقاب الستة في الدوري خلال فترته في ملعب الاتحاد، بكونه مدربا صارما ومتطلبا، إذ كشف أن لاعبيه خضعوا لاختبار وزن قبل بدء العطلة القصيرة.

وقال غوارديولا "لكل لاعب وزن محدد. سيعودون في الخامس والعشرين، وسأكون هناك لمراقبة عدد الكيلوغرامات التي اكتسبوها، لأرى إن كانوا قد عادوا بزيادة في الوزن".

وأضاف "أريد أن أرى حالتهم بعد ثلاثة أيام فقط من العودة. يمكنهم الأكل، لكنني سأراقبهم".

وأوضح المدرب الإسباني أن أي لاعب سيعود إلى النادي بوزن زائد لن يشارك في مباراة نوتنغهام فوريست المقررة في 27 من الشهر الجاري.

وتابع "تخيلوا لاعبا في حالة بدنية مثالية، ثم يعود وقد زاد ثلاثة كيلوغرامات. سيبقى في مانشستر ولن يسافر إلى نوتنغهام".

ورأى غوارديولا أن حصول اللاعبين على قسط من الراحة أمر ضروري في ظل ازدحام روزنامة المباريات، مشيرا إلى أنه سيتوجه بدوره إلى برشلونة لقضاء عطلة قصيرة.