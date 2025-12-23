أمم إفريقيا: صلاح ينقذ مصر من فخ زمبابوي

الرياص - اسماء السيد - أكادير (المغرب) : أنقذ مهاجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح منتخب بلاده من فخ زمبابوي بتسجيله هدف الفوز وقلب الطاولة 2 1 في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من مباراتهما الاثنين على الملعب الكبير في أغادير في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وكانت زمبابوي في طريقها الى تحقيق مفاجأة مدوية عندما تقدمت بهدف برينس دوبي (20)، وسنحت لها أكثر من فرصة للتعزيز، قبل أن يدرك جناح مانشستر سيتي الانكليزي عمر مرموش (64) التعادل، ثم سجل صلاح الذي يشارك في الكاس القارية بعد صدام مع مدربه الهولندي في ليفربول آرنه سلوت بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، هدف الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وتقاسمت مصر صدارة المجموعة مع جنوب إفريقيا التي تغلبت على أنغولا بالنتيجة ذاتها في مراكش.

وتلتقي مصر مع جنوب إفريقيا في قمة نارية في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل في أغادير، فيما تلعب زمبابوي مع أنغولا في اليوم ذاته في مراكش.

وبدأ المنتخب المصري بثلاثي هجومي مكون من صلاح ومرموش ومحمود حسن "تريزيغيه"، فيما فضل المدرب حسام حسن إبقاء قلب الهجوم مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

وسيطر المنتخب المصري على المباراة منذ بدايتها، وشهدت الدقائق العشر الأولى أكثر من فرصة سانحة للتسجيل عبر صلاح وإمام عاشور لكن دفاع زمبابوي تصدى للمحاولات، في الوقت الذي فرض فيه ثلاثي وسط ملعب الفراعنة عاشور وحمدي فتحي ومروان عطية سيطرتهم على منطقة صناعة اللعب.

وتقدمت زمبابوي حين ارسل ايمانويل جالاي كرة بينية إلى دوبي الذي راوغ حسام عبد المجيد داخل المنطقة وسددها أرضية سكنت شباك محمد الشناوي (20).

وكاد منتخب زمبابوي يضاعف تقدمه بعدها بثلاث دقائق حين سدد دانيال ميسندامي كرة من الجهة اليمنى تصدى لها الشناوي قبل أن يبعدها ياسر ابراهيم من أمام تينيدج هاديبي.

ودفع حسام حسن بمصطفى محمد بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 32. وضاعت اخطر فرص الفراعنة في الدقيقة 38 حين سدد مرموش كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها حارس مرمى زمبابوي واشنطن اروبي بصعوبة الى ركنية.

وأهدر مرموش فرصة أخرى بتسديدة فوق العارضة من مسافة قريبة، ثم تصدى اروبي لرأسية تريزيغيه من ركلة ركنية.

وواصل مرموش إهدار الفرص مع بداية الشوط الثاني حيث سدد كرة أرضية أبعدها اروبي الى ركنية قبل أن يسدد كرة أخرى أبعدها الدفاع الى ركنية ايضا.

ونجح مرموش أخيرا في هز الشباك عندما تلقى كرة من محمد حمدي فتوغل داخل المنطقة من الجهة اليسرى وسددها قوية في سقف الشباك مدركاً التعادل.

ودفع حسام حسن بأحمد سيد "زيزو" وإبراهيم عادل بدلاً من تريزيغيه ومروان عطية (65).

وأهدر زيزو فرصة في الدقيقة 72 حين ارسل محمد حمدي عرضية من الجهة اليسرى قابلها نجم الاهلي برأسية من مسافة قريبة علت العارضة.