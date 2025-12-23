أمم إفريقيا: مبومو يواجه تحديين مع الكاميرون في المغرب

الرياص - اسماء السيد - الرباط : سيكون مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي بريان مبومو مطالبا بالتعامل مع تحديين مزدوجين يتمثلان في التسجيل وقيادة منتخب بلاده الكاميرون الى التتويج بلقب النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

بعد الاستبعاد المفاجئ للمهاجم المخضرم فانسان أبو بكر، تقع مسؤولية إحراز الأهداف بشكل كبير على عاتق اللاعب البالغ من العمر 26 عاما والذي انتقل إلى أولد ترافورد قادما من برنتفورد في تموز/يوليو الماضي.

ويعاني منتخب "الأسود غير المروّضة" من ندرة الأهداف في الفترة الأخيرة، إذ فشل في هز الشباك خلال مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026.

كان منتخب الكاميرون بحاجة إلى الفوز على أنغولا على أرضه قبل شهرين ليحافظ على آماله في التأهل المباشر الى العرس العالمي، لكنه اكتفى بالتعادل السلبي (0 0).

وبعد حصوله على فرصة ثانية للتأهل بعد شهر، كأحد أفضل أربعة منتخبات وصيفة في المجموعات الإفريقية، خسر المنتخب الكاميروني أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في نصف نهائي الملحق الإفريقي، فودّع المنافسة.

وبالنسبة لجماهير الكاميرون التي تستحضر إنجازات المهاجمين الأسطوريين مثل روجيه ميلا، باتريك مبوما وصامويل إيتو، كان من الصعب تقبّل العقم الهجومي في مباراتين متتاليتين.

وشارك مبومو أساسيا في المباراتين، لكن ضعف الإمداد من خط الوسط والرقابة اللصيقة جعلت فرص التسجيل نادرة.

وكان أبو بكر تصدّر قائمة الهدافين في نسخة 2022 من كأس الأمم الإفريقية برصيد ثمانية أهداف، فيما أنهى منتخب الكاميرون المضيف البطولة في المركز الثالث خلف السنغال ومصر.

وكان ذلك أداء استثنائيا في العصر الحديث لأبرز بطولة كروية إفريقية، إذ لم يفصله سوى هدف واحد عن معادلة الرقم القياسي المسجل منذ عام 1974 باسم الكونغولي نداي مولامبا.

لكن مبومو وجد نفسه من دون شريك هجومي عندما استبعد المدرب الجديد للكاميرون دافيد باغو أبو بكر من التشكيلة المتجهة إلى المغرب.

معنويات مهزوزة

قال باغو في إشارة إلى أبو بكر وحارس المرمى أندريه أونانا المعار من مانشستر يونايتد الانكليزي الى طرابزون سبور التركي: "أردنا أن نفعل الأمور بشكل مختلف. إنهم لاعبون جيدون، لكننا وضعنا أعيننا على آخرين لخلق عقلية مختلفة".

وفي الوقت الذي يسعى فيه مبومو الى تسجيل الأهداف في المجموعة السادسة أمام الغابون وحاملة اللقب ساحل العاج وموزامبيق، عليه أيضا أن يتحمل مسؤولية إضافية تتمثل في خلافة أبو بكر كقائد للمنتخب.

ويجب عليه أن يرفع معنويات زملائه التي اهتزت بعد فشل التأهل إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تحمل الكاميرون الرقم القياسي الإفريقي في عدد المشاركات بكأس العالم برصيد ثماني مرات، لكن خسارتها أمام الرأس الأخضر، متصدرة المجموعة الرابعة، وهي أرخبيل في غرب إفريقيا لا يتجاوز عدد سكانه 525 ألف نسمة، شكّل ضربة موجعة.

وُلد مبومو في شرق فرنسا لأب كاميروني وأم فرنسية، ما جعله مؤهلا لتمثيل أي من البلدين. لعب في الفئات العمرية لمنتخب فرنسا قبل أن يغيّر ولاءه الدولي لصالح الكاميرون، وكانت أبرز محطاته حتى الآن مع "الأسود غير المروّضة" مشاركته في كأس العالم 2022 في قطر.

على مستوى الأندية، قضى موسما واحدا مع تروا في فرنسا، ثم ستة مواسم مع برنتفورد، حيث ساهم في صعود النادي اللندني إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

شكّل ثنائيا هجوميا ديناميكيا مع الجناح الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا في صفوف "النحل"، إذ سجلا معا في المباراة نفسها ست مرات خلال الموسم الماضي، وهو إنجاز لم يحققه سوى ثنائي ليفربول المصري محمد صلاح والهولندي كودي خاكبو في الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2024 2025.