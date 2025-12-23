شكرا لقرائتكم خبر جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستشهد المرحلة الختامية من البطولة تنافس الأندية الـ8 الواصلة إلى الأدوار النهائية من البطولة، وذلك بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تُقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من (16 إلى 18) أبريل، تليها مواجهتي الدور نصف النهائي يومي (20 و21 أبريل)، على أن تُختتم المنافسات بالمباراة النهائية يوم 25 أبريل 2026.
ويأتي اختيار جدة لاستضافة نهائيات البطولة للموسم الثاني على التوالي، بعد أن احتضنت المدينة نفسها ختام منافسات النسخة الماضية، في تأكيد جديد على ثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قدرات المملكة لاستضافة كبرى البطولات الرياضية بالقارة، وما تتمتّع به المنشآت الرياضية في المملكة من مميزات لاستضافة الأحداث القارية، كما تأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين الاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم من أجل خدمة الكرة الآسيوية.
يذكر أن مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية تعدان من الركائز الأساسية في ملف استضافة كأس آسيا 2027، حيث ستتقاسم المدينتان استضافة مباريات الأدوار الإقصائية، فيما تحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية المباراة النهائية للحدث الكبير الذي تحتضنه المملكة مطلع عام 2027.
