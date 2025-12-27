اخبار الرياضه

بطولة إنكلترا: شرقي يقود مانشستر سيتي إلى صدارة موقتة

الرياص - اسماء السيد - لندن : عزّز الفرنسي ريان شرقي حظوظ مانشستر سيتي في سباقه نحو لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بهدف وتمريرة حاسمة خلال الفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست 2 1 السبت.

وتجاوز فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا اختبارا صعبا، ليعتلي الصدارة بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستقبل في وقت لاحق برايتون التاسع وبمقدوره استعادة المركز الأول.

وأظهرسيتي وجهين مختلفين: بلا خطورة ومتراجع في الشوط الأول، ثم مهيمن ومهدد في الثاني.

صنع الجزائري الأصل البالغ 22 عاما والقادم من ليون الصيف الماضي، الهدف الأول للهولندي تيجاني رايندرس (48) على ملعب سيتي غراوند، ثم أطلق تسديدة قوية مسجلا هدف الفوز المتأخر (83)، بعد أن أدرك أوماري هاتشينسون التعادل بتسجيله أول أهدافه مع فوريست (54).

