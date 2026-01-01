بطولة إنكلترا: تعادل سلبي مخيّب لليفربول أمام ليدز يونايتد

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : افتتح ليفربول عامه الجديد بتعادل مخيب أمام ضيفه ليدز يونايتد من دون أهداف، الخميس على ملعب أنفيلد رود ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بالغا بذلك مباراته الثامنة تواليا من دون خسارة ضمن جميع المسابقات، تخللها خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات.

في المقابل، فرض ليدز التعادل للمرة الثانية على ليفربول في الدوري هذا الموسم، بعدما تعادلا 3 3 ذهابا ضمن المرحلة الخامسة عشرة، رافعا بذلك رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، ومتابعا سلسلته الإيجابية البالغة ست مباريات تواليا من دون خسارة وبواقع انتصارين وأربعة تعادلات.

ولم ينجح ليفربول بتشكيل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، رغم أفضليته الواضحة من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، لكنه فشل بفكّ الشيفرة الدفاعية لضيفه.

ومع مرور الوقت، حاول المدرب الهولندي أرنه سلوت تحريك المياه الراكدة، مقحما في الشوط الثاني الخماسي المجري ميلوش كيركيز والهولندي كودي خاكبو والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا والمهاجم اليافع ريو نغوموها (17 عاما)، من دون جدوى.

وكادت الأمور تتعقد أكثر على أصحاب الأرض بعد إحراز البديل المتألق دومينيك كالفرت لوين هدفا لليدز، لكن الحكم كريس كافاناغ ألغاه بداعي التسلل، حارما بذلك المهاجم الإنكليزي من هزّ الشباك للمباراة السابعة تواليا في الدوري هذا الموسم (81).

وانتزع فولهام تعادلا ثمينا من ميدان كريستال بالاس 1 1.

افتتح الفرنسي جان فيليب ماتيتا التسجيل لأصحاب الأرض، برأسية من مسافة قريبةإثر كرة عرضية من الجهة اليمنى للظهير الأيمن ناثانيال كلاين (39).

وكان المهاجم المكسيكي راوول خيمينيس قريبا من إدراك التعادل وإحراز هدف للمباراة الثالثة تواليا في الدوري، لكن رأسيته من مسافة قريبة بعد عرضية زميله الأميركي أنتوني روبنسون، ردّها القائم الأيسر (58).

وأدرك البديل المخضرم الاسكتلندي توم كيرني التعادل بتسديدة بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى الضيوف (80).

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع متفوقا بفارق الأهداف على فولهام في المركز العاشر، علما أن فولهام وصل إلى مباراته الرابعة تواليا في الدوري من دون خسارة بتعادل وثلاثة انتصارات.