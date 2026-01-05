مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم

الرياص - اسماء السيد - لندن : أقال نادي مانشستر يونايتد مدربه البرتغالي روبن أموريم من منصبه بعد 14 شهرا من تعيينه، وفقا لما أعلنه الإثنين سادس ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي أصدره يونايتد "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز، اتخذت إدارة النادي على مضض قرارا بأن الوقت قد حان لإجراء تغيير".

وأضاف "سيمنح هذا القرار الفريق أفضل فرصة لتحقيق أفضل مركز ممكن في الدوري الإنكليزي".

وسيتولى متوسط الميدان السابق الاسكتلندي دارين فليتشر وهو مدرب فريق يونايتد دون 18 عاما راهنا، قيادة الفريق في مواجهة بيرنلي الأربعاء.

وخاض "الشياطين الحمر" 20 مباراة تحت قيادة أموريم في الدوري هذا الموسم، تخللها ثمانية انتصارات وسبعة تعادلات وخمس هزائم،.

تعادل أمام ليدز يونايتد 1 1 الأحد ضمن المرحلة العشرين من برميرليغ، رافعا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، ومبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وبعد التعادل أمام ليدز، بدا البرتغالي البالغ 40 عاما غاضبا خلال مؤتمر صحافي لافت طالب فيه إدارة الكشّافين والمدير الرياضي "بالقيام بعملهم".

وكان أموريم ألمح إلى وجود حالة من الإحباط خلف الكوالبيس في الفترة التي سبقت المباراة، رافضا إعطاء توضيحات حول تصريحاته الأخيرة بشأن خطط النادي في سوق الانتقالات.