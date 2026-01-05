أمم إفريقيا: مصر تتفادى فخ بنين وتبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - أكادير (المغرب) : تفادى المنتخب المصري فخ نظيريه البنيني عندما تغلب عليه 3 1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1 1) الإثنين على الملعب الكبير في أغادير في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب، وبلغ ربع النهائي.

وكانت مصر في طريقها الى الفوز بعدما تقدمت بهدف مروان عطية (69)، لكن جوديل دوسو أدرك التعادل (83)، قبل أن يسجل المدافع ياسر ابراهيم (97) والقائد محمد صلاح (120+4) هدفين في الوقت الاضافي.

ورفع نجم ليفربول الانكليزي غلته من الأهداف الى ثلاثة في النسخة الحالية، وإلى 10 في مشاركته الخامسة في العرس القاري وإلى 66 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للفراعنة، وبات على بعد هدفين من معادلة الرقم القياسي لمدربه حسام حسن (68).

وهي المباراة الثانية في البطولة يتم فيها اللجوء إلى التمديد بعد مالي وتونس اللتين تعادلتا 1 1 أيضا في الوقت الاصلي، ثم احتكمتا الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمالي.

وتلتقي مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الالقاب (7)، في الدور المقبل السبت في أغادير مع الفائز في مباراة ساحل العاج حاملة اللقب وبوركينا فاسو اللتين تلتقيان الثلاثاء في مراكش.

ولحقت مصر بمنتخبات السنغال ومالي والمغرب والكاميرون.

وتلعب لاحقا نيجيريا مع موزامبق في فاس، على أن تلعب الثلاثاء ايضا الجزائر مع جمهورية الكونغو الديموقراطية في الرباط.

ودفع حسام حسن بابراهيم عادل منذ بداية المباراة إلى جانب صلاح وعمر مرموش في الهجوم، فيما ابقى الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" على مقاعد البدلاء.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص حيث أغلق منتخب بنين المساحات أمام لاعبي مصر، وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الثامنة حين مرر صلاح كرة بينية خلف الدفاع إلى جناح مانشستر سيتي الانكليزي عمر مرموش الذي انطلق من منتصف الملعب وانفرد بالحارس مارسيل دانجينو الذي تصدى له بهدوء.

وأهدر مرموش فرصة ثانية عندما تهيأت أمامه كرة والمرمى مشرع أمامه فتابعها برعونة وشتتها دفاع بنين (20).

وتلقى الفراعنة ضربة قاسية في نهاية الشوط الاول باصابة المدافع محمد حمدي في الركبة فترك مكانه إلى أحمد فتوح.

وأهدر المدافع رامي ربيعة فرصة محققة بعد ركلة ركنية أرسلها صلاح على رأس حمدي فتحي فتهيأت أمام مدافع الاهلي السابق والعين الاماراتي حاليا على مسافة 3 امتار فسددها الكرة قوية لكنها اصطدمت بحارس المرمى دانجينو والمدافع تميمو أوورو وتحولت الى ركنية (54).

ودفع حسام بعاشور وزيزو بدلا من ابراهيم عادل ومحمود حسن "تريزيغيه" الذي تعرض لإصابة في الكاحل (58).

وتصدى حارس مرمى مصر محمد الشناوي ببراعة لمحاولة دوسو من انفراد (65).

وتبادل محمد هاني الكرة مع صلاح على الجهة اليمنى ومررها مدافع الاهلي زاحفة خارج المنطقة سددها زميله في قطب العاصمة عطية قوية رائعة بيمناه سكنت الزاوية اليمنى العلوية لمرمى بنين (69).

وأدركت بنين التعادل حين أرسل جونيور اولايتان كرة عرضية ارتطمت بقدم احمد فتوح وأبعدها الشناوي من على خط المرمى لكن دوسو تابعها إلى داخل الشباك (83).

وأهدر صلاح فرصة خطف هدف الفوز حين تسلم تمريرة زيزو وانفرد بالمرمى لكنه سددها ضعيفة امسكها الحارس بسهولة (89).

وفي الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول وبعد ركلة ركنية وصلت الكرة إلى عطية الذي رفعها داخل المنطقة قابلها ابراهيم برأسية سكنت الشباك.