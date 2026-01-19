احتفالية نصراوية سعودية بالأسطورة ساديو ماني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: احتفل عشاق النصر السعودي، والدوري السعودي بصفة عامة بالنجم السنغالي ساديو ماني المتوج بلقب كأس أمم افريقيا بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.

#المغرب_السنغال #ساديو_ماني



هذه هي بيئة النصر



لاعب النصر العالمي الخلوق ساديو ماني

قائد حقيقي تعود على اللعب النظيف 💛



والفوز بشرف وجدارة 💪👏 pic.twitter.com/6x8qq37qlk — عبدالرحمن العنـزي (@llalanzi1) January 18, 2026

— عبدالرحمن العنـزي (@llalanzi1)

والأمر لا يتعلق بالتتويج السنغالي بلقب قاري كبير لنجم يمثل الدوري السعودي فحسب، بل لأسباب تتعلق بروحه الرياضية، وقراره باعادة لاعبي السنغال للملعب بعد الانسحاب، لينجح في انقاذ سمعة الكرة الافريقية بقراره التاريخي.

وكتب مشجع سعودي عبر منصة إكس X :"والله ماني كل يوم يكبر بعيني اكثر.. لاعبين السنغال كلهم رفضوا يرجعون ويلعبون المباراة وقرروا الانسحاب بعد احتساب ضربة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من النهائي الافريقي، قال لهم ماني ارجعوا للملعب والعبوا كالرجال.. وفعلًا رجعهم للمباراة، وأهدر منتخب المغرب ضربة الجزاء، وهكذا يجب أن يكونوا القادة وإلا فلا.. راح يصير بطل قومي بأفريقيا بسبب هذا الموقف".

وغرد مشجع نصراوي :"هذه هي بيئة النصر، لاعب النصر العالمي الخلوق ساديو ماني، قائد حقيقي ينتصر للعب النظيف، والفوز بشرف وجدارة".

فيما حلل أحمد عفيفي المحلل الكروي الموقف كاملاً وكتب :"القدر حمل لساديو ماني اليوم لقطة ستبقى معه للأبد، الانسحاب يعني هزيمة حتمية، الاستمرار يعني هزيمة بنسبة كبيرة، ساديو اختار ان لو هنخسر نخسر من الملعب، قرار كان ممكن جدا يدان عليه في السنغال لو سجل ابراهيم دياز وفازت المغرب، أضاعها دياز، ثم سجلت السنغال هدفاً، وأصبح السنغاليون أبطال افريقيا، وساديو في القلب من كل ذلك بسبب لقطة حملها له القدر، لتحدث اليوم وتبقى معه للأبد".