أن بي ايه: ووريرز يتلقى ضربة موجعة باصابة باتلر بتمزق في الرباط الصليبي (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : تعرض المخضرم جيمي باتلر نجم غولدن ستايت ووريرز لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، ما سيؤدي حتما إلى انهاء موسمه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام محلية.

وأشارت تقارير أن باتلر (36 عاما) أصيب ليلة الاثنين خلال الربع الثالث من المواجهة التي جمعته مع فريقه السابق ميامي هيت والتي انتهت بفوز ووريرز بنتيجة 135 112.

وبعد خروجه من الملعب اثر سقوطه على الارض بعد اصطدامه بديفيون ميتشل من هيت، خضع باتلر لفحص بالرنين المغناطيسي أكد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، ما أنهى موسمه مع فريق ولاية كاليفورنيا، وفقا للمصدر نفسه.

ويحتل ووريرز بقيادة نجمه ملك الثلاثيات ستيفن كوري المركز الثامن في المنطقة الغربية (25 19) ويتنافس على التأهل للأدوار الإقصائية. ويعود آخر لقب له في الدوري إلى عام 2022.

وانضم باتلر الذي اختير ست مرات لخوض مباراة كل النجوم (أول ستار) خلال مسيرته، إلى ووريرز قبل عام بعد خلاف طويل مع فريقه السابق ميامي هيت.