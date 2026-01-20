فورمولا واحد: مدير التصميم في مرسيدس سيترك منصبه

الرياص - اسماء السيد - لندن : سيترك البريطاني جون أوين مدير قسم التصميم عن منصبه في فريق مرسيدس للفورمولا واحد في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما أعلنت الحظيرة الألمانية الثلاثاء.

انضم أوين (52 عاما) إلى الحظيرة البريطانية في عام 2007، عندما كانت تعرف باسم هوندا، واعتبر شخصية محورية في البطولات التي فاز بها الفريق تحت اسم براون جي بي عام 2009، ثم تحت اسم مرسيدس منذ عام 2010.

وحقق فريق براون جي بي لقبي السائقين والفرق عام 2009، وفاز بسبعة ألقاب للسائقين وثمانية ألقاب للصانعين مع مرسيدس بين عامي 2014 و2021.

وقال مرسيدس في بيان "نؤكد أن جون أوين، مدير تصميم السيارات لدينا، قد قرر أن الوقت قد حان لأخذ استراحة من الفورمولا واحد، وأنه سيغادر الفريق في وقت لاحق من هذا العام ليبدأ فترة راحة، بعدما ضمن انتقال المسؤولية إلى خليفته".

وأضاف "كان جون جزءا من فريقنا في براكلي منذ عام 2007، ولعب دورا كبيرا في نجاحنا".

وأكد مرسيدس أن الإيطالي جاكومو تورتورا، مدير قسم الهندسة الحالي، سيتولى منصب أوين، بينما سيشرف مواطنه نائب المدير التقني سيموني ريستا على القسم التقني في الفريق.