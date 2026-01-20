بطولة أستراليا: أوساكا بفستان مستوحى من "قنديل البحر" تبلغ الدور الثاني

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : تأهلت اليابانية ناومي أوساكا بصعوبة إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الثلاثاء في مباراة طغى عليها ظهورها اللافت بفستان "مستوحى من قنديل البحر" أكثر من فوزها على أرض الملعب.

دخلت المصنفة أولى عالميا سابقا إلى ملعب رود ليفر وهي تحمل مظلة بيضاء، وترتدي قبّعة عريضة الحواف مع حجاب طويل، وفستانا بدون أكمام بلون فيروزي فوق سروال أبيض بطيّات.

وأجرت الإجراءات الرسمية قبل المباراة وهي لا تزال ترتدي جزءا من زيّها قبل أن تبدأ اللعب.

ومع انحسار همهمات الدهشة في المدرجات، اضطرت البطلة المتوّجة بأربع بطولات كبرى إلى القتال للفوز على الكرواتية أنتونيا روجيتش 6 3 و3 6 و6 4، ضاربة موعدا في الدور المقبل مع الرومانية سورانا كريستيا.

وعن زيّها قالت "شركة نايكي سمحت لي بتصميمه، وهو مستوحى من قنديل البحر"، مضيفة "أنا ممتنة جدا لأنني أستطيع القيام بالأشياء التي أحبها. إنه جميل حقا".

اللاعبة البالغة 28 عاما التي اشتهرت بإطلالاتها الجريئة داخل الملعب، تُوّجت بلقب البطولة في 2019 و2021. لكن خزنتها بقيت من دون ألقاب منذ ذلك الحين، بعدما عانت من مشكلات في الصحة الذهنية ثم رزقت بطفلة.

والآن وهي المصنفة 17 عالميا، أظهرت لمحات من مستواها المميز ببلوغها نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة العام الماضي، وتقدمت سريعا 3 0 على روجيتش.

عادت الكرواتية التي تخوض مشاركتها الأولى في أستراليا المفتوحة، بقوة لتتعادل 3 3، لكن أوساكا انتزعت كسرا آخر للإرسال وأنهت المجموعة في 44 دقيقة.

وتراجع تركيز أوساكا مطلع المجموعة الثانية، فيما قاتلت روجيتش بضراوة لتتقدم 3 0.

وتوقفت المباراة لأكثر من خمس دقائق عند التعادل 5 3 لصالح روجيتش بسبب عطل في الأضواء الحمراء على الشبكة، والتي تشير إلى خروج الكرة.

وعند استئناف اللعب، لم تتأخر روجيتش التي صادفت المباراة يوم عيد ميلادها الثالث والعشرين، في حسم المجموعة وفرض مجموعة فاصلة.

واستفادت أوساكا من استراحة لتعود وتتقدم 2 0، لكن روجيتش انتفضت مجددا.

وعانت اللاعبتان في المحافظة على الإرسال في مجموعة ثالثة متخبّطة، قبل أن تستفيد أوساكا من خبرتها في اللحظات الحاسمة لانتزاع كسر جديد والبقاء في المنافسة.

قالت أوساكا "بصراحة، هذه من بطولاتي المفضلة، وبدء العام هنا يجعلني سعيدة جدا".

وأضافت "أعتقد أن إرسالي كان جيدا، وهي لاعبة مذهلة. لم يسبق أن واجهتها من قبل، وآمل ألا أراها مجددا على الجانب الآخر من الشبكة".