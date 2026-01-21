أستراليا المفتوحة: ألكاراس يتخطى بداية بطيئة ويبلغ الدور الثالث

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : فاز الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل ستة ألقاب في البطولات الكبرى، بصعوبة على الألماني يانيك هانفمان الأربعاء، ليحجز مقعده في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتغلّب ابن الثانية والعشرين على منافسه 7 6 (7 4)، 6 3، 6 2 على ملعب رود ليفر أرينا، ليضرب موعدا مع الفائز بين الفرنسي كورنتان موتيه والأميركي الشاب مايكل جنغ.

لكن البداية كانت معقدة أمام لاعب يكبره بـ12 عاما ولم يحقق أي لقب في مسيرته.

وقال المصنف الأول عالميا، الساعي لأن يصبح أصغر لاعب في التاريخ يكمل الـ"غراند سلام" في البطولات الأربع الكبرى "كنت أعلم أنه سيلعب بشكل رائع. أعرف مستواه، لقد واجهته عدة مرات".

وحتى الآن، كانت ملاعب ملبورن الصلبة بمثابة العقدة لألكاراس، إذ فشل في تخطي ربع النهائي خلال مشاركاته الأربع في أستراليا.

وسقط في هذه المرحلة العام الماضي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وقبلها بعام أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

وأضاف "بصراحة، كانت الأمور أصعب مما توقعت في البداية. لم أشعر بالكرة جيدا. كانت تأتي كأنها قنبلة، من الضربة الأمامية والخلفية".

وتابع: "سعيد جدا بتجاوزي المجموعة الأولى الصعبة للغاية، وبعدها بدأت أشعر بأنني أفضل على أرض الملعب".

ولم يسبق لهانفمان أن تجاوز الدور الثاني في 16 مشاركة سابقة في البطولات الكبرى، لكنه بدأ المباراة بقوة، وهدد بكسر إرسال الإسباني في أول أشواط المباراة.

وأنقذ ألكاراس الفرصة، لكن الألماني نجح خلافا للتوقعات في كسر الإرسال في الشوط التالي بعدما ارتكب المصنف الأول خطأ مزدوجا.

وسرعان ما استعاد ألكاراس توازنه بكرة أمامية قوية لكسر الإرسال، قبل أن يتجه اللاعبان إلى شوط فاصل لم يُحسم إلا بخطأ من هانفمان عندما ارتطمت ضربته الأمامية بالشبكة مانحة الإسباني التقدم 5 4، ليُنهي بعدها مجموعة ماراثونية استمرت 78 دقيقة.

وأعاد بطل رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز ضبط إيقاعه، وفرض سيطرته على المجموعة الثانية التي حسمها في 43 دقيقة فقط.

وظهر التعب واضحا على هانفمان الذي احتاج إلى وقت مستقطع طبي لمعالجة كتفه اليسرى.