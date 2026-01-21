أن بي ايه: تريبل دابل لدونتشيتش في فوز ليكرز على ناغتس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) بينها 38 نقطة، ليقلب فريقه لوس أنجليس ليكرز تأخره في الشوط الثاني ويحقق فوزا خارج دياره على دنفر ناغتس 115 107 في كولورادو الثلاثاء.

وبدا أن ليكرز، خامس المنطقة الغربية، في مأزق بعد شوط أول ناري من دنفر، الذي تقدم 71 57 بفضل 26 نقطة من الكندي جمال موراي.

لكن تحسن الأداء الدفاعي لليكرز بعد الاستراحة حدّ من خطورة موراي، فيما واصل دونتشيتش والأربعيني ليبرون جيمس تسجيل النقاط لقيادة الفريق إلى انتصار لافت.

وأنهى دونتشيتش المباراة مع 38 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة، فيما أضاف جيمس 19 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ليُسجّل ليكرز 58 نقطة مقابل 36 فقط لدنفر في الشوط الثاني.

وقال دونتشيتش "كانوا يلعبون كرة سلة رائعة، قدم موراي مستوى لاعب في فريق كل النجوم… لديهم الكثير من اللاعبين الكبار. بقينا متماسكين وقاتلنا حتى النهاية".