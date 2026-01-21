لاعبو سيتي يعيدون ثمن التذاكر لمشجعيهم بعد الهزيمة المهينة أمام بودو غليمت

الرياص - اسماء السيد - لندن : سيتكفّل لاعبو مانشستر سيتي الإنكليزي بإعادة ثمن التذاكر لمشجعيهم الذين سافروا إلى الدائرة القطبية الشمالية لمشاهدة خسارة فريقهم المهينة أمام بودو غلميت النروجي 1 3 ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتكبّد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخه الثلاثاء على يد الفريق النروجي المتواضع الذي حقق أول فوز له في دور المجموعة الموحدة لنسخة هذا الموسم.

ويكاد ملعب الاتحاد الخاص بسيتي يتّسع لسكان مدينة بودو البالغ عددهم 55 ألف نسمة، في حين أن الفجوة المالية بين الناديين شاسعة.

وقد وافق لاعبو الفريق الإنكليزي على إعادة ثمن التذاكر لـ374 مشجعا سافروا لحضور المباراة.

وبلغ سعر التذكرة الواحدة للمباراة التي أُقيمت على ملعب "أسبميرا ستاديون" الصغير، نحو 33 دولارا أميركيا.

وأصدرت مجموعة قادة سيتي المؤلفة من البرتغاليين برناردو سيلفا وروبن دياش والإسباني رودري والنروجي إرلينغ هالاند، الأربعاء، بيانا جاء فيه "مشجعونا يعنون لنا كل شيء".

وتابع البيان "ندرك حجم التضحيات التي يقدمها مشجعونا عندما يسافرون حول العالم لدعمنا على ملعبنا وخارجه، ولن نعتبر ذلك أمرا مسلما به أبدا. إنهم أفضل مشجعين في العالم".

وأكمل "كما ندرك تماما أن الرحلة كانت شاقة للمشجعين الذين ساندونا في البرد القارس خلال أمسية صعبة لنا على أرض الملعب. تغطية تكلفة هذه التذاكر للمشجعين الذين سافروا إلى بودو هو أقل ما يمكننا فعله".

ولم يحقق سيتي أي فوز في الدوري الإنكليزي هذا العام، كما أن خسارته المخيبة أمام الجار يونايتد 0 2 في نهاية الأسبوع الماضي، جعلته يبتعد بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر.

واكتفى سيتي بفوزين في آخر سبع مباريات وذلك أمام إكسيتير سيتي من المستوى الثالث ضمن كأس إنكلترا (10 1)، وأمام نيوكاسل في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية (2 0).

ولاقت المبادرة ترحيبا من ممثل الرابطة الرسمية لمشجعي مانشستر سيتي كيفن باركر.

وقال باركر "سيسافر مشجعو مانشستر سيتي إلى أقاصي الأرض لتشجيع فريقنا، ولم يكن ما حدث ليلة أمس في الدائرة القطبية الشمالية استثناء".