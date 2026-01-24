أن بي ايه: بيسرز الجريح يسقط حامل اللقب في عقر داره

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أسقط إنديانا بيسرز متصدر الدوري أوكلاهوما سيتي ثاندر 117 114 الجمعة، رغم تألق الكندي شاي غلجيوس ألكسندر بتسجيله 47 نقطة، ليحسم مواجهة إعادة نهائي الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) لصالحه.

وكانت هذه أول زيارة لبيسرز إلى أوكلاهوما سيتي منذ سقوطهم في المباراة السابعة من سلسلة النهائي الموسم الماضي، وقد تقدّموا 39 28 في الربع الأول، قبل أن يتصدّوا لكل محاولات العودة من جانب ثاندر.

سجّل غلجيوس ألكسندر 15 نقطة في الربع الأخير، وتمكّن ثاندر، الذي كان متأخرا بـ12 نقطة قبل 4:44 دقائق من النهاية، من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مرتين.

وسجّل أفضل لاعب في الدوري رميتين حرتين ليُقلّص الفارق إلى 115 114 قبل 7.8 ثوانٍ من النهاية، لكن جاريس ووكر ردّ برميتين حرتين حاسمتين منحَتا الفوز لإنديانا.

وقال ووكر إن الفوز كان "بلا شك" ذا طابع خاص بالنسبة لبيسرز وصيف القاع في المنطقة الشرقية (11 35) في ظل غياب نجمه الأول تايريز هاليبورتون بعد إصابته بقطع في وتر أخيل خلال المباراة السابعة الموسم الماضي.

وأضاف "بالطريقة التي خرجنا بها العام الماضي، كانت هذه المباراة هدفا لنا، وكان فوزا جماعيا رائعا".

وسجّل الكندي أندرو نيمهارد 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة لإنديانا، بينما أضاف ووكر 26 نقطة، وساهم الكاميروني باسكال سياكام بـ21 نقطة.

وقال مدرب أوكلاهوما سيتي مارك ديغنولت إن البداية البطيئة لفريقه كانت فارقا لا يمكن تعويضه "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد رغم أن ليلة التصويب لم تكن رائعة. لعبنا بشكل جيد بما يكفي للفوز خلال 36 دقيقة، لكننا كنا بحاجة إلى 48".