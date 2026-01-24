دوري أن بي أيه: أنتيتوكونمبو يتوقّع أن يغيب عن الملاعب لشهر على الأقل

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : يتوقّع اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس أن يغيب عن ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) لشهر على الأقل بسبب إصابة في ربلة الساق، وفقا لما قال السبت.

وكان اللاعب المتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري قد غادر في الدقائق الأخيرة من خسارة فريقه أمام دنفر ناغتس الجمعة، بعدما لعب مُصابا معظم فترات اللقاء.

وقال أنتيتوكونمبو للصحافيين بعد المباراة "كنت أشعر بالألم معظم فترات المباراة لكني لم أرد التوقّف عن اللعب. لكن في النهاية لم أعد قادرا على الحركة، لذلك اضطررت للخروج".

وأوضح أنّه شعر بـ"فرقعة" في ربلة الساق، ويتوقّع أن يُظهر التصوير إصابة في العضلة النعلية، مضيفا "هذا من خبرتي بعد سنوات في الدوري".

وتُعدّ خسارة أنتيتوكونمبو ضربة لباكس الذي خسر خمسا من مبارياته الست الأخيرة، ويحتلّ المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية، على بُعد مركز واحد من آخر مقاعد ملحق التأهل.