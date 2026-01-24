دوري "أن بي أيه": الإصابة تُبعد مورانت نجم ممفيس لثلاثة أسابيع

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سيغيب نجم ممفيس غريزليز جا مورانت عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب التواء في الرباط الداخلي لمرفقه الأيسر، بحسب ما أعلن فريقه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) السبت.

وتعني الإصابة غياب مورانت حتى ما بعد مهلة الانتقالات في الدوري في 5 شباط/فبراير.

وكان اللاعب البالغ 26 عاما الذي اصطدم بالجهاز الفني لغريزليز في وقت مبكر هذا الموسم، محور شائعات انتقال في الأسابيع الأخيرة.

وغاب مورانت عن ست مباريات في كانون الثاني/يناير بسبب كدمة في ربلة الساق اليمنى، قبل أن يعود بأداء قوي في فوز غريزليز على أورلاندو ماجيك في لندن.

وقال غريزليز في بيان مقتضب إن مورانت تعرض لالتواء في الرباط الجانبي الزندي في مرفقه الأيسر خلال الخسارة على أرضه أمام أتلانتا هوكس الأربعاء.

وسجل مورانت 23 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة قبل أن يخرج وهو يمسك بذراعه بعد عودته بسرعة لمنع تسديدة.

ويبلغ متوسط مورانت هذا الموسم 19.5 نقطة و8.1 تمريرة حاسمة في المباراة.

وعند سؤاله في لندن عن شائعات انتقاله، أشار إلى رغبته في البقاء في ممفيس.