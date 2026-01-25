أستراليا المفتوحة: ألكاراس وسابالينكا إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا، الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما تخطّى الأميركي تومي بول الأحد، في يوم شهد أيضا بلوغ البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى الدور عينه، ضاربة بذلك موعدا مع واحدة من ألمع المواهب الصاعدة في عالم كرة المضرب.

وبدا ألكاراس في أفضل حالاته على ملعب رود لايفر إذ أطاح بمنافسه المصنف التاسع عشر 7 6 (8 6) و6 4 و7 5 في عرض من الطراز الرفيع.

ويواجه البالغ 22 عاما في ربع النهائي الفائز بين الأسترالي أليكس دي مينور السادس والكازاخستاني ألكسندر بوبليك العاشر.

ولم يسبق لألكاراس الذي لم يخسر أي مجموعة في نسخة هذا العام من البطولة، أن تجاوز ربع النهائي في ملبورن.

وإذا تمكّن أخيرا من كسر عقدته الأسترالية وتُوّج باللقب، سيصبح أصغر لاعب لدى الرجال يحقق ألقاب جميع البطولات الأربع الكبرى.

وكان ألكاراس قد عانى في السابق على صعيد الدقة وقلة الثبات في طريقة إرساله، لكنه بات الآن يعتمد إرسالا جديدا أصبح سلاحا فعالا، وقد تمت مقارنته بإرسال الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال ممازحا في مقابلة على أرض الملعب بعد فوزه السهل على بول وسط ضحكات الجمهور "تلقيت رسالة من ديوكوفيتش يقول فيها +عليك أن تدفع لي+".

ولدى السيدات، ستواجه سابالينكا، اللاعبة الأميركية الشابة إيفا يوفيتش البالغة 18 عاما في مواجهة مثيرة ضمن ربع النهائي.

وافتتحت حاملة لقب أستراليا المفتوحة مرتين في 2023 و2024، منافسات الأحد على ملعب رود لايفر بتخطّي الكندية فيكتوريا مبوكو البالغة 19 عاما 6 1 و7 6 (7 1).

وتضرب سابالينكا موعدا مع يوفيتش التي سحقت الكازاخستانية غير المصنفة يوليا بوتينتسيفا 6 0 و6 1 في 53 دقيقة من السيطرة الكاملة.

وقالت سابالينكا عن الكندية مبوكو المصنفة السابعة عشرة والتي برزت كتهديد حقيقي في العام الماضي "يا لها من لاعبة مذهلة في هذا العمر الصغير. أشعر وكأنني ما زلت طفلة! دفعتني بقوة اليوم لتقديم أفضل ما عندي وقدمت أداء مذهلا".

وحسمت البيلاروسية البالغة 27 عاما الشوط الفاصل في المجموعة الثانية، وهو الشوط الفاصل الرقم عشرين تواليا الذي تحسمه لمصلحتها في الغراند سلام، لإنهاء الأمور.

كما أنها لم تخسر أي مجموعة حتى الآن في سعيها للتتويج بلقب ثالث في أستراليا.

لكنها ستصطدم في مباراتها المقبلة بالموهبة الصاعدة في قمة مستواها يوفيتش التي أتمّت 18 عاما الشهر الماضي، وهي المصنفة 27 راهنا بعدما كانت في المركز 191 في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وقالت يوفيتش التي أطاحت بالإيطالية جازمين باوليني السابعة في الدور الثالث "أشعر بحالة رائعة. أنا سعيدة للغاية بالتأهل".