برشلونة ضد أتلتيكو مدريد | موعد المباراة والقنوات الناقلة وآخر أخبار الفريقين

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء الثلاثاء نحو ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد غريمه برشلونة في مواجهة نارية لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2026. “قمة إسبانية” خالصة تحمل في طياتها صراعاً تكتيكياً كبيراً، وسط طموحات كتالونية بـ “ريمونتادا” تاريخية، ورغبة مدريدية في تأكيد التفوق القاري.

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء منتشياً بانتصاره الثمين في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في ليلة شهدت تألق الثنائي جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث. تلك النتيجة تمنح رفاق أنطوان جريزمان مرونة تكتيكية كبيرة، حيث يكفيهم التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف لضمان التواجد في المربع الذهبي لأول مرة منذ سنوات.

على الجانب الآخر، يجد برشلونة نفسه أمام مهمة شاقة؛ إذ يتوجب على “البلوجرانا” الفوز بفارق ثلاثة أهداف لخطف بطاقة التأهل مباشرة، أو بفارق هدفين لمعادلة الكفة. ويزيد من صعوبة المهمة غياب المدافع الشاب باو كوبارسي بداعي الإيقاف بعد طرده في لقاء الذهاب، مما يضع ضغطاً إضافياً على الخط الخلفي للفريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لهذه الملحمة الكروية في التوقيتات التالية:

الحدث تفاصيل المباراة المباراة أتلتيكو مدريد × برشلونة الموعد الثلاثاء، 14 أبريل 2026 توقيت مكة المكرمة 10:00 مساءً توقيت القاهرة 09:00 مساءً الملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو (مدريد) القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1

تُبنى آمال برشلونة في العودة على نجاعة الهداف روبرت ليفاندوفسكي وحيوية الموهبة الشابة لامين يامال، الذي سيحمل عبء الاختراق من الجبهة اليمنى لفك حصون دييجو سيميوني الدفاعية. الفريق الكتالوني يسعى لتكرار تفوقه الأخير في الدوري، عندما هزم الأتلتي بنتيجة 2-1 في مطلع شهر أبريل الجاري.

في المقابل، يراهن “الروخي بلانكوس” على صلابته الدفاعية المعهودة والتحولات الهجومية الخاطفة التي يتقنها الفريق. سيميوني يدرك أن الحفاظ على نظافة شباكه في الدقائق الأولى سيكون المفتاح لإحباط عزيمة الخصم وحسم التأهل وسط صخب جماهير الميتروبوليتانو.