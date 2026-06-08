برشلونة يملي شروطه لمشاركة يامال في كأس العالم

لامين يامال

حصل لامين يامال، على موافقة ناديه برشلونة، للعب في كأس العالم، رفقة منتخب إسبانيا، ولكن بموجب مجموعة صارمة من القواعد.

وقالت صحيفة “آس”، إن بطل الدوري الإسباني يشعر بالقلق من الإفراط في استخدام نجمه البالغ من العمر 18 عامًا، بعد أسابيع فقط من إصابته بتمزق في أوتار الركبة .

أُجبر لامين يامال على الخروج من مباراة سيلتا فيجو في 22 أبريل ولم يلعب منذ ذلك الحين.

ستكون فترة تعافيه التي تبلغ ستة أسابيع قد انقضت بحلول الوقت الذي يواجه فيه منتخب إسبانيا منتخب الرأس الأخضر في مباراته الافتتاحية ضمن المجموعة الثامنة في 15 يونيو الجاري، لكن مسؤولي برشلونة يصرون على عدم إقحام يامال مباشرة في المباريات.

وأوصى النادي باتباع نهج حذر لإعادة دمج يامال، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليل دقائق مشاركته في دور المجموعات

يريد البارسا ألا يلعب اللاعب الجناح أكثر من 15 دقيقة ضد الرأس الأخضر.

وإذا سارت الأمور بسلاسة، فإنه يرغب في رؤيته يلعب لمدة تتراوح بين 45 و 60 دقيقة ضد السعودية بعد ستة أيام.

ينبغي أن تُرفع القيود أمام أوروجواي في 27 يونيو، شريطة عدم وجود مشاكل جديدة.

تُعد إسبانيا من بين المرشحين الأوفر حظاً للفوز بكأس العالم، ويمثل يامال تهديدها الهجومي الرئيسي، بعد أن ساعدها في الفوز ببطولة أوروبا قبل عامين.

سجل المراهق ستة أهداف في 25 مباراة مع منتخب بلاده، ويأتي إلى البطولة بعد أفضل موسم له من حيث تسجيل الأهداف على مستوى الأندية – 24 هدفًا في جميع المسابقات.

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