قمة تشيلسي ومانشستر سيتي.. ملحمة كروية على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2026

يتأهب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لمتابعة نهائي من العيار الثقيل يجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم، في المشهد الختامي لأعرق البطولات الكروية، كأس الاتحاد الإنجليزي.

يدخل مانشستر سيتي، تحت قيادة الفيلسوف بيب غوارديولا، اللقاء وعينه على تحقيق “الثلاثية المحلية” بعد أن ضمن لقب كأس الرابطة “كاراباو” واستمراره في صراع الدوري الملتهب. وعلى الجانب الآخر، يسعى تشيلسي، بقيادة مدربه المؤقت كالوم ماكفارلين، لإنقاذ موسمه الصعب ومباغتة “السيتيزنز” لرد الاعتبار وإلحاق الهزيمة الثالثة على التوالي بسيتي في نهائي هذه البطولة.

موعد المباراة وملعب اللقاء

اليوم والتاريخ: السبت، 16 مايو 2026.

التوقيت: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة (3:00 مساءً بتوقيت غرينتش BST).

المسرح: استاد ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

القنوات الناقلة وبث المباراة

يمكن للمتابعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومختلف أنحاء العالم متابعة التغطية الحية للمباراة عبر المنصات التالية:

جهة البث نوع التغطية تفاصيل البث beIN Sports تلفزيوني (الشرق الأوسط) الناقل الحصري للبطولة في المنطقة العربية (تغطية حية واستوديو تحليلي). BBC One / BBC iPlayer تلفزيوني ورقمي (بريطانيا) بث مباشر ومجاني (مفتوح داخل المملكة المتحدة) يبدأ من الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش. TNT Sports 1 تلفزيوني (بريطانيا) تغطية حصرية للمشتركين تبدأ مبكرًا من الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش. HBO Max بث رقمي متاح للمشتركين عبر التطبيق والموقع الإلكتروني.

أخبار الفريقين والتشكيل المتوقع

تشيلسي:

أبرز الغيابات: يفتقد الفريق خدمات النجم البرازيلي الشاب إستيفاو بسبب إصابة قوية في أوتار الركبة أنهت موسمه وحرمته من كأس العالم. كما يغيب الثنائي جايمي غيتينز وجيسي ديري.

الأوراق العائدة: تأكدت جاهزية الحارس روبرت سانشيز بعد تعافيه من صدام الرأس القوي، فيما يتوقع مشاركة القائد ريس جيمس وليفي كولويل، إلى جانب احتمالية استعادة أليخاندرو غارناتشو وبيدرو نيتو لدعم الخيارات الهجومية.

مانشستر سيتي:

أبرز الغيابات والشكوك: يدخل سيتي اللقاء بصفوف شبه مكتملة، باستثناء الشكوك المحيطة بنجم الارتكاز رودري الذي غاب عن آخر 5 مواجهات بسبب إصابة في الفخذ، ورغم عودته للتدريبات إلا أن مشاركته لم تتأكد بعد.

الأوراق العائدة: من المنتظر عودة القوة الضاربة المتمثلة في إيرلينغ هالاند، رايان شرقي، وجيريمي دوكو للتشكيل الأساسي بعد إراحتهم وسط الأسبوع، مع الاعتماد على الحارس جيمس ترافورد لحماية العرين.

تاريخ المواجهات المباشرة

تاريخيًا، تتسم مواجهات الفريقين بالندية الكبيرة، وتشير الأرقام إلى تفوق طفيف للبلوز:

انتصارات تشيلسي: 71 فوزًا.

انتصارات مانشستر سيتي: 69 فوزًا.

التعادلات: 42 مواجهة. (ملاحظة: خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، نجح مانشستر سيتي في حصد 4 نقاط من مواجهتيه أمام تشيلسي).

التوقعات الفنية للمباراة

رغم الطفرة في أداء تشيلسي مؤخرًا أمام ليدز وليفربول وقدرته على اللعب بدور “الحصان الأسود” (كما فعل أمام باريس سان جيرمان في مونديال الأندية الصيف الماضي)، إلا أن التوقعات تصب في مصلحة مانشستر سيتي.

الماكينة الهجومية للسيتي استعادت بريقها القاتل، والدافع النفسي لتعويض خسارة نهائيين متتاليين في هذه البطولة سيعطي لكتيبة غوارديولا الأفضلية لحسم اللقاء والتتويج باللقب.