سقطت مدني ..
• فاجعة ..
• سقطت مدني ..
• حقيقة موجعة تدمي القلب .. وتفطر الفؤاد ..
• سقطت مدني حقيقة صادمة ..
• المحزن والمخزي في سقوط مدني أنها سقطت بدون قتال !!
• نعم .. بدون قتال ..
• لم يترك الجنود والرماة والمجاهدون مواقعهم .. لكن الإنهيار حدث فجأة ..
• في الحروب .. تحدث الخسارة والكارثة في كسر من الثانية ..
• وهذا ماحدث في مدني ..
• سقطت المدينة عند الخامسة عصراً ..
• قبلها بساعات كانت كل الأخبار والمؤشرات تؤكد سيطرة قواتنا المسلحة علي قوات مليشيا التمرد ..
• بلا مقدمات اقتحمت مليشيا التمرد حاضرة الجزيرة وغرست خنجراً مسموماً في قلب السودان كله ..
• سؤالي إلي الفريق البرهان وقيادة الجيش : هل صحيح أن قائد الفرقة الأولي مشاة وقائد معارك ولاية الجزيرة قد انسحب منذ الساعة الرابعة من عصر اليوم إلي ولاية سنار؟!
• هذا ليس وقت السؤال عن كيف سقطت مدني .. واجب اللحظة التاريخية الراهنة أن تلتقط قيادة الجيش أنفاسها وتضع خطة عاجلة لاستعادة مدني بأعجل ماتيسر ..
• نعم .. انهضوا وتماسكوا لتحرير مدني ..
• هذا واجب اللحظة الراهنة .. إنها معركة السودان كله ..
• هذا .. أو أن ينتظر أهل السودان أوقاتاً عصيبة لم يشهدوها في تاريخهم الحديث .. ولم يرويها لهم الأجداد عن تاريخهم القديم ..
• الحمدُ لله الذي لا يُحمد علي مكروهٍ سواه ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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