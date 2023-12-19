سقطت مدني ..

• فاجعة ..

• سقطت مدني ..

• حقيقة موجعة تدمي القلب .. وتفطر الفؤاد ..

• سقطت مدني حقيقة صادمة ..

• المحزن والمخزي في سقوط مدني أنها سقطت بدون قتال !!

• نعم .. بدون قتال ..

• لم يترك الجنود والرماة والمجاهدون مواقعهم .. لكن الإنهيار حدث فجأة ..

• في الحروب .. تحدث الخسارة والكارثة في كسر من الثانية ..

• وهذا ماحدث في مدني ..

• سقطت المدينة عند الخامسة عصراً ..

• قبلها بساعات كانت كل الأخبار والمؤشرات تؤكد سيطرة قواتنا المسلحة علي قوات مليشيا التمرد ..

• بلا مقدمات اقتحمت مليشيا التمرد حاضرة الجزيرة وغرست خنجراً مسموماً في قلب السودان كله ..

• سؤالي إلي الفريق البرهان وقيادة الجيش : هل صحيح أن قائد الفرقة الأولي مشاة وقائد معارك ولاية الجزيرة قد انسحب منذ الساعة الرابعة من عصر اليوم إلي ولاية سنار؟!

• هذا ليس وقت السؤال عن كيف سقطت مدني .. واجب اللحظة التاريخية الراهنة أن تلتقط قيادة الجيش أنفاسها وتضع خطة عاجلة لاستعادة مدني بأعجل ماتيسر ..

• نعم .. انهضوا وتماسكوا لتحرير مدني ..

• هذا واجب اللحظة الراهنة .. إنها معركة السودان كله ..

• هذا .. أو أن ينتظر أهل السودان أوقاتاً عصيبة لم يشهدوها في تاريخهم الحديث .. ولم يرويها لهم الأجداد عن تاريخهم القديم ..

• الحمدُ لله الذي لا يُحمد علي مكروهٍ سواه ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد