حصل “صدى البلد” على اول صور ل”نهى الدكر” امبراطورة كباريهات الهرم بعد قرار النيابة العامة بالهرم بحبسها ٤ ايام على ذمة التحقيقات. وكشف مصدر ان المتهمة “نهى الضكر” تحب الظهور في مظهر ذكوري وارتداء ملابس رجالي وقص شعرها بطريقة معينة كالشباب لتمردها على انوثتها. امرت نيابة الهرم بحبس نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم ٤ ايام على ذمة التحقيقات وقررت اخلاء سبيل الراقصة جومانة التونسية بكفالة مالية قدرها ١٠ الاف جنيه. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر متمردة على أنوثتها “نهى الضكر” .. شاهد أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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