والي كسلا يتفقد إرتكازات القوات المسلحة بالقربة

وقف والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن لدى زيارته لمحلية ريفي خشم القربة على ارتكازات القوات المسلحة في اطار استعدادات الفرقة 11 مشاه ومدى جاهزيتها للتصدي لاي مهددات امنية.

وكان الوالي قد استمع إلى تنوير شامل من قائد الفرقة 11 مشاه اللواء ركن حسن ابوزيد والقيادات العسكرية بقيادة الفرقة حول الاوضاع الامنية ومدى جاهزية الفرقة للقيام بواجبها على الوجه الاكمل تجاه حماية الارض والعرض.

وعبر الوالي عن فخره واعتزازه بالاعمال التي قامت بها قيادة الفرقة 11 مشاه والاعداد الجيد. وقال إننا نطمئن المواطنين بان القوات المسلحة والاجهزة الامنية بمحلية ريفي خشم القربة قد هيئت كافة الامكانيات القتالية وهي في اتم الجاهزة لحماية الارض واعدت العدة الكاملة للقيام بكل مايلزم.

وثمن الوالي تضامن مجتمع المحلية ووقوفه مع القوات المسلحة تجسيدا لشعار (جيش واحد ــ شعب واحد).

وكان الوالي خلال زيارته إلى محلية ريفي خشم القربة قد عقد اجتماعا مع لجنة امن المحلية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية موسي عبد الكريم تعرف من خلاله على الاوضاع الامنية والتنسيق بين لجنة امن المحلية وتفاعل المجتمع مع لجنة الأمن الامر الذي يؤكد على تضامن المجتمع وسلامته ووجود التقدير القائم تجاه القوات المسلحة والاجهزة الامنية المختلفة.

وامتدح الوالي الدور الفاعل للمواطنين في التفاعل مع لجنة امن المحلية واستنفار الشباب بالقرى والاحياء لحماية الممتلكات من خلال حماية منازل المواطنين مجتمعة دون ترك أي اسرة تدافع عن منزلها. ووصف الوالي الخطوة بالمتقدمة في التفكير والتعاون المشترك بين المواطنين.

من جانبه رحب المدير التنفيذي للمحلية بزيارة الوالي واثرها الطيب علي العاملين بالمحلية ولجنة الامن باعتبارها الزيارة الأولى منذ توليه مهام الولاية.

واوضح حجم الاستعدادات الامنية بالمحلية لحفظ الامن والاطواف الراتبة داخل المحلية فضلا عن الاستنفار لدعم القوات المسلحة وتدريب المواطنين وتجهيزهم ، مشيرا إلى مساهمة المواطنين في تأمين انفسهم وماتم من اتفاق لتعبئة واستنفار المواطنين عبر تكوين اللجان المجتمعية بالتنسيق مع لجان أمن المحلية للدفاع عنها.

إلى ذلك وقف الوالي المكلف على خيمة استقبال النازحين بالمحلية مشيدا بتعاون وتجاوب مواطني محلية القربة وتقديم دعمهم للنازحين.

سونا