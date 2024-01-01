بالصور.. تامر مع أسرته وجنات بأغنية جديدة .. كيف احتفل النجوم بليلة رأس السنة الجديدة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بليلة رأس الجديدة كلا بطريقته الخاصة فمنهم من قرر الاحتفال مع أسرته وأخر قرر كتابة بوست للاحتفال مع جمهوره والبعض منهم قرر الاحتفال بالعام الجديد من خلال أغنية جديدة كما فعلت المطربة المغربية جنات.

تامر حسني يحتفل مع أسرته

وكانت البداية مع تامر حسني الذى حرص على مشاركة جمهوره بصورة عائلية بالرغم من انفصاله عن بسمة بوسيل إلا أنها ظهرت معه فى الصورة التى التقاطها مع أولاده ونشرها على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب عليها : كل سنه و انتوا طيبين و يا رب سنه افضل على الجميع و على امتنا العربية.

جنات وأغنية جديدة

أما المطربة المغربية جنات قررت الاحتفال مع الجمهور بطرح البوستر الدعائى لأغنيتها الجديدة الشمخ الجواني والتى تستعد لطرحها خلال ساعات قليلة من الآن.

وطرحت جنات البوستر الدعائى للأغنية وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانتو طيبيبن وسنة سعيدة عليكم جميعا.. استنوا اغنيتي الجديدة الشمخ الجواني قريبا على يوتيوب.

ميريهان حسين

أما ميريهان حسين فقامت بطرح مجموعة كبيرة من الصور أثناء احتفالها بالعام الجديد وعلقت عليها قائلة:كل سنة وانتو طيبين و بخير و بصحة و سعادة يارب سنة حلوة علينا كلنا.

صدى البلد