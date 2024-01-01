تمكن قطاع الأمن العام من ضبط رئيس مجلس إدارة أحد المطاعم مقيم بمحافظة القاهرة مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 186 سنة وكفالات مالية فى 294 حكما بتهم “تبديد – شيكات” وكفالات مالية . وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط رئيس مجلس إدارة مطعم بالقاهرة هارب من 294 حكما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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