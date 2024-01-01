بالصور.. جانب من اجتماع “حميدتي” وتنسيقية حمدوك في اثيوبيا

جانب من اجتماع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” برئاسة عبد الله حمدوك لمناقشة إنهاء الحرب المنعقد بإثيوبيا. الشرق للأخبار

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