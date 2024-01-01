تنفيذي كوستي يؤكد هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية

كوستي أكد الأستاذ أبوعبيده عمر عجين المدير التنفيذي لمحليه كوستي رئيس لجنه الأمن بالمحلية هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية كوستي. وفي تصريح (لسونا) دعا المدير التنفيذي لمحلية كوستي المواطنين المتواجدين خارج منازلهم جراء الإشاعات التي انتشرت بين اوساط المجتمع بالعودة لمنازلهم وان لجنة أمن المحلية تعمل على بسط الأمن والحفاظ على الممتلكات. وشدد على ضرورة التبليغ الفوري في حال وجود مظاهر تهدد أمن المواطن، وأشاد بدور الأجهزة النظاميه والأمنية والشرطية في حفظ الأمن بالمحلية والذين ظلوا ساهرين لحماية الأرض والعرض . وتعهد بفرض هيبة الدولة وتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمروجي الشائعات وتنفيذ عقوبات رادعه لكل المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية والبضائع الخاصه بالمحلية وترحيلها إلى اماكن أخرى. سونا

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