البرهان يتلقى تهاني الاستقلال من قادة مصر والسعودية وقطر والأردن

تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير ال سعود، هنأه فيها، بالذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لحكومة وشعب السودان بمزيد من التطور والنماء متمنيا للشعب السوداني دوام السلام والإستقرار.

وتلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين ، بمناسبة الذكرى(٦٨) لاستقلال السودان المجيد.