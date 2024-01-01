البرهان يتلقى تهاني الاستقلال من قادة مصر والسعودية وقطر والأردن

تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير ال سعود، هنأه فيها، بالذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لحكومة وشعب السودان بمزيد من التطور والنماء متمنيا للشعب السوداني دوام السلام والإستقرار.
وتلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين ، بمناسبة الذكرى(٦٨) لاستقلال السودان المجيد.
وعبر ملك الأردن ،عن خالص التهاني وأطيب التمنيات والمشاعر الأخوية الصادقة لرئيس مجلس السيادة والشعب السوداني الشقيق ، بموفور الصحة والعافية، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على السودان وشعبه وقد تحققت تطلعاته بالاستقرار والتقدم.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بمناسبة الذكرى (٦٨) لاستقلال السودان المجيد.
وعبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في برقية التهنئة التي بعث بها لرئيس مجلس السيادة بذكرى استقلال السودان ، عن أصدق تمنياته بأن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان الشقيق ، وأن ينعم شعبه بالتقدم والنماء.
وأعرب الأمير تميم عن خالص تمنياته للسودان حكومة وشعبا بمزيد من التقدم والنماء متمنيا للشعب السوداني، دوام الأمن والإستقرار .
وقال السيسي ” يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق بأخلص التهاني وأطيب التمنيات الأخوية بمناسبة الإحتفال بذكرى يوم الإستقلال”.
وأكد الرئيس المصري عمق العلاقات الإخوية بين السودان ومصر والتي تعززها أواصر التعاون الوثيق بين بلدي حوض النيل مؤكدا دعم بلاده الراسخ والثابت لأمن وإستقرار السودان. وجدد حرص مصر للدفع بأفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
إعلام مجلس السيادة
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