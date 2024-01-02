شاهد بالصورة.. حارس المنتخب السوداني والمريخ محمد المصطفى ينتقل إلى عزام التنزاني

فاجأ نادي عزام التنزاني أحد أشهر الأندية التنزانية الجمهور الرياضي بالسودان وذلك بعد إعلانه عن ضم حارس مرمى المنتخب السوداني الأول ونادي المريخ محمد المصطفى. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلن النادي التنزاني عن ضم محمد المصطفى, إلى صفوفه بصفة الإعارة من نادي المريخ. وتشير المتابعات إلى أن إصابة حارس مرمى عزام قد دفعت إدارة النادي لضم محمد المصطفى لسد النقص في مركز حراسة المرمى. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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