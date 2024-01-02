البرهان يتلقى تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين لذكرى الإستقلال

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس الوزراء ، سلمان بن حمد آل خليفة ، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان.

وقال صاحب السمو الملكي” يسرني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة ذكرى إستقلال السودان، داعيا الله العلي القدير أن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة’.

واعرب ولي عهد البحرين عن تمنياته للشعب السوداني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. سونا

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