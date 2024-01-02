مصرف المزارع التجاري يعلن عن عقد الاجتماع العام العادي رقم 25 للجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري دعوة السادة المساهمين بالمصرف لحضور الاجتماع العام

العادي الخامس والعشرون للجمعية العمومية (وفقا للمادة 31) من لائحة التأسيس والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024م في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة سيد عبد القادر الخبير بجامعة البحر الأحمر ببورتسودان وذلك للنظر في الآتي:

جدول الجتماع:

(1) إجازة تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالي في 31/12/2022م وقائمة الدخل للعام 2022م

وتقريري ديوان المراجعة القومي وهيئة الرقابة الشرعية.

(2) إجازة توصية مجلس اإلدارة بخصوص الأرباح والاحتياطيات للعام 2022م.

(3) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

(4) إجازة توصية مجلس اإلدارة لتفويضه بتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.

(5) تفويض مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتهم.

نرجو من السادة المساهمين مراعاة الآتي:

أ) على كل مساهم يود انتداب وكيل عنه لحضور الجمعية العمومية استيفاء إجراءات التوكيل الخاصة بذلك وأن

يودع التوكيل لدى السيد /أمين المجلس الإدارة قبل (72)ساعة على الأقل من موعد الاجتماع ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من مساهمي المصرف .

ب) الشركات المسجلة بموجب قانون الشركات لعام 2015 م والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية المساهمة عليها أن تفوض كتابة من ينوب عنها لحضور الاجتماع.

ج) يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور الاجتماع.

نرجو من السادة المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بوقت كاف وذلك لتمكين السكرتارية من تكملة

إجراءات الدخول لحضور الاجتماع.

ماجدة الصادق الريح السنهوري

أمين مجلس الادارة

بأمر المجلس

أخبار الخليج 365